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Гибель ребёнка в Резекне: старшие дети в семье — на стороне матери, сообщает TV3

la.lv 4 февраля, 2025 16:24

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Как сообщает TV3 Zinņas, отец трагически погибшего в Резекне мальчика Андрея Кузнецова прибыл в Латвию из-за границы. В настоящее время он присматривает за двумя несовершеннолетними детьми семьи - сестрой и братом.

По данным Резекненского городского сиротского суда, отец находится в состоянии шока, но согласился сотрудничать с соответствующими инстанциями. Семье, включая детей-подростков, также будет оказана психологическая помощь.

"Он не понимает, и ему трудно отвечать на вопросы, потому что он сам находится в шоковом состоянии. О семье только самые лучшие отзывы. Плохая информация - только в комментариях. У меня нет плохой информации», - говорит Татьяна Судник, председатель Резекненского городского сиротского суда.

Как выяснила руководитель Резекненской социальной службы, по неофициальной информации, что взрослые дети - на стороне матери.

Гунарс Арбиданс, руководитель социальной службы Резекне, говорит: «В нашем учебном заведении учатся двое старших детей этой семьи. После вчерашнего разговора с управлением образования мы рекомендовали детям оставаться дома. Им сказали, чтобы они не общались и не слушали, что говорят в школе. Но постараться работать с ними отдельно. Это неофициальная информация, которой мы располагаем, что дети, конечно же, на стороне матери. Так что здесь в первую очередь нужно будет работать с этими детьми».

Тем временем следователи переквалифицируют уголовное дело по факту смерти ребенка с жестокого обращения на убийство по неосторожности. В понедельник сотрудники полиции обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из задержанных. Однако суд не удовлетворил это ходатайство и назначил меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в виде полицейского надзора. Другой задержанный получил статус лица, в отношении которого ведется уголовное преследование.

 

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