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«Вы не меньшинство, нас почти 60%»: Росликов обратился к русским в Риге, Нацобъединение в гневе

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 16:05

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Алексей Росликов, лидер партии «Стабильности!» напомнил русскоговорящим жителям Риги, что они не меньшинство и большинство обладает правами граждан Латвии. В том числе свободно выбирать своих представителей в Рижскую думу и определять, какое будущее ждет столицу.

"Вы не меньшинство, нас почти 60% в Риге, и в этом городе у нас есть право выбора", - написал политик в социальной сети Х. В подтверждение своих слов он приводит данные Центрального статистического управления за 2022 год, согласно которым русский язык своим родным в столичном округе считают 57,4% жителей, а 53% ежедневно используют русский в своих семьях. Для сравнения, лишь 44% рижан в кругу семьи общаются на латышском языке.

Как отметил Алексей Росликов, для победы на предстоящих выборах в Риге необходимо всего 80 тысяч голосов:
- Это абсолютно небольшое количество, которое мы абсолютно точно соберем, если все вместе поднимемся и пойдем голосовать, - уверен политик.

По мнению Росликова русскоязычные жители Риги - это реальная сила, которая может значительно изменить конфигурацию правящей коалиции в Рижской думе. Политическим оппонентам из "Нового Единства" и "Нацобъединения" он посоветовал уже начинать "собирать чемоданы", намекая, что в скором времени, вероятно, им придется покинуть свои уютные кабинеты в здании на Ратушной площади.

На это заявление социальная сеть «Х» фактически взорвалась. Представители Национального объединения всячески критиковали и ругали Алексея Росликова. Часть призывала спецслужбы разобраться и поставить на место наглого русскоговорящего политика, другие и вовсе не сдерживали бурю эмоций.

- Повторяю - в Латвии нет места бомжам из Мухосранска! Вы можете свернуть эту кузьминскую «статистику» и засунуть ее туда, куда не светит солнце. Добавьте к этому тюремный контингент, и вы получите еще более впечатляющую «статистику», - не сдержалась в комментариях Элита Вейдемане, известный публицист и журналист.

- Спасибо, что позаботились о нашем багаже! - более сдержано отреагировал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, представитель Нацобъединения.

- Не мутите воду! Гражданин Латвии не означает «латыш». Он называет себя латышом, чтобы дискредитировать латышей. Это новая кремлевская методичка, включающая в себя создание какой-то кошмарной «политической нации», - возмущается лидер движения дерусификации Лиана Ланга.

В свою очередь сам Алексей Росликов поражается как его слова извратили и переиначили. Например, в комментариях звучат мнения, что фраза "собирать чемоданы" несет в себе некую угрозу всей Латвии и призывают Службу Госбезопасности оценить ее в рамках своей компетенции.

- Читая комментарии, я поражаюсь, как много людей полны ненависти и злости в головах! Политическая дискуссия о шансах на победу на выборах между конкретными лицами была искажена черт знает как! Боже, благослови Латвию! Достигнута некая точка невозврата... - отвечает Алексей Росликов. Но убежден, что статистика использования русского языка за 2022 год в Риге на его стороне. - Это уже проверили все!

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