В театре Михаила Чехова готовится громкая премьера Виестурса Кайришса: «Вишневый сад»

«Вишневый сад» – одна из самых значимых работ Антона Чехова, впервые пьеса была поставлена в 1904 году. Это история русской дворянской семьи, которая вынуждена продать свое имущество – знаменитый вишневый сад, – чтобы расплатиться с долгами. Это трагикомедия, исследующая темы социальных перемен и конфликта поколений, которую часто интерпретируют как комментарий на тему упадка русского дворянства и подъема среднего класса.

Новая постановка Виестурса Кайришса предлагает новый взгляд на это классическое произведение, обращаясь к проблемам современного общества и подчеркивая человеческие отношения и внутреннюю борьбу против перемен. Спектакль раскроет и представит персонажей А. Чехова в новом, неожиданном свете, побуждая к размышлениям не только об исторических событиях, но и о вызовах, с которыми сталкивается современное общество.

«Спектакль о русской интеллигенции, «засидевшейся» в чеховском «вишневом саду», и о том, к чему это привело. O роли русской культуры (в том числе поп-культуры) в катастрофе современной России. Об ответственности ее представителей в контексте всего происходящего. И еще о том, что искусство не существует вне политики. И одновременно о том, что Чехов – это достояние мировой культуры и можно заметить, что его пьеса визионерски отражает трагедию современной России и Европы.», – говорит режиссер Виестурс Кайришс.

Наряду со спектаклем Рижский русский театр Михаила Чехова также предложит вниманию зрителей две беседы, посвященные актуальным для общества вопросам.

Одна из них – разговор режиссера Виестурса Кайришса и журналиста Яниса Домбурса – состоится в ближайшее время, видеозапись позднее будет доступна для просмотра на YouTube-канале Театра Чехова в рамках ставшей уже традиционной рубрики «Разговоры после премьеры».

16 мая в 19:00 на платформе «Без точки над i» будет организована очередная публичная дискуссия, которая станет тематическим продолжением спектакля «Вишневый сад». Прямую трансляцию из Рижского русского театра Михаила Чехова можно будет посмотреть на портале LSM+ , а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова. Модератором дискуссии станет Анете Ашмане-Вилсоне, в обсуждении примут участие министр культуры Агнесе Лаце, антрополог Даце Дзеновска, скульптор Глеб Пантелеев и философ Илмарс Шлапис.

Творческая команда спектакля:

сценограф и художник по костюмам Кристине Юрьяне,

композитор Тимофей Пастухов,

хореограф Анна Абалихина,

художник по свету Рейнис Залте,

ассистент сценографа и художника по костюмам Екабс Юрьянс;

помощник режиссера – Светлана Воронецкая.

В спектакле заняты:

Вероника Плотникова, Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Иван Стрельцов, Элина Барткевича (студентка Латвийской академии культуры), Евгений Черкес, Татьяна Лукашенкова, Константин Никулин, Володимир Гориславец, Александр Маликов, Вадим Николайчук, Михаил Ширяев.

Спектакль «Вишневый сад» будет идти на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 18+.