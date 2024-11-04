Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 6. Ноября Завтра: Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards

В соцсетях затеялась перебранка между пассажиром и Rīgas satiksme; что он сделал не так?

Neatkarīgā Rīta Avīze 4 ноября, 2024 09:42

Выбор редакции 0 комментариев

Некий пассажир был недоволен тем, что контролеры решили оштрафовать его за недостаточно быструю регистрацию билета, хотя он сел в транспорт одновременно с контролерами, пишет Tautaruna.nra.lv.

И вот что он написал в соцсети "Х":

"Я честно купил билет, ехал с пересадкой. Сел в трамвай одновременно с контролерами. В течение 30 секунд ввел код. Ничего не торможу на самом деле, а ко мне подходит контроль Rīgas satiksme и заявляет, что я безбилетник - слишком медленно вводил, и трясут с меня 15 евро".

Предприятие Rīgas satiksme отреагировало на пост следующим образом: "Покупка билета не означает регистрацию поездки. Билет в самом деле нужно регистрировать сразу же, заходя в транспорт. Не считая секунд, минут или контролеров, которые собираются сесть".

Пассажир ответил: "Именно так, я сразу же при посадке зарегистрировал билет. Какими нормативными актами установлено, что такое "сразу же"? Я зашел, нашел код и зарегистрировал. Получается, что система, которую вы содержите, умышленно создает такие ситуации".

Rīgas satiksme: "Коды размещены по всему салону транспорта, в том числе у дверей".

Комментаторам все же такое общение со стороны предприятия не кажется правильным:

- Давно не встречалось такого непрофессионального общения в соцсетях. Увы, Rīgas satiksme не повезло с сотрудником, работающим с соцсетях.

- Я предлагаю еще лучше - билет обязательно надо зарегистрировать до посадки, так как снаружи уже виден номер транспорта. Чтобы в самом деле не считать секунды. А еще рекомендую выдать работникам электрошокеры, чтобы было цивильно.

- Мне, мамочке с коляской, обычно не удается отсканировать э-талон даже за 30 секунд, а если еще детей двое - куда там. Так что, Rīgas satiksme, на меня сразу полицию вызывать надо?!

- Мне тоже как-то раз сказали, что слишком медленно регистрирую. Хотели оштрафовать, но я отказалась платить, потому что за поездку уже заплатила. Нечего и говорить, что это была моя последняя поездка с Rīgas satiksme. Печально, что на обычных людей нападают, а бомжи спокойно могут кататься.

- Для меня как провинциала рижский общественный транспорт стал своего рода викториной: где садиться, в какой транспорт, где взять билет, как зарегистрировать, как избежать штрафов? В последнее время я этот квест решить не пытался, надеюсь, что и пытаться не буду.

- Rīgas Satiksme последовательно создало все более бессмысленно сложные системы, а теперь штрафует пассажиров, которые недостаточно умны и не обладают молниеносной ловкостью, чтобы все это освоить и выполнить. Начинает казаться, что лучше вернуться к старому бумажному билету и компостеру!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 60 реакций
Комментарии (0) 60 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Читать
Загрузка

Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Читать

Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Для настроения 20:35

Для настроения 0 комментариев

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Читать

Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Читать

По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

Для настроения 0 комментариев

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

Читать

Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

Читать