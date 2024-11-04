В соцсетях затеялась перебранка между пассажиром и Rīgas satiksme; что он сделал не так?

И вот что он написал в соцсети "Х":

"Я честно купил билет, ехал с пересадкой. Сел в трамвай одновременно с контролерами. В течение 30 секунд ввел код. Ничего не торможу на самом деле, а ко мне подходит контроль Rīgas satiksme и заявляет, что я безбилетник - слишком медленно вводил, и трясут с меня 15 евро".

Предприятие Rīgas satiksme отреагировало на пост следующим образом: "Покупка билета не означает регистрацию поездки. Билет в самом деле нужно регистрировать сразу же, заходя в транспорт. Не считая секунд, минут или контролеров, которые собираются сесть".

Пассажир ответил: "Именно так, я сразу же при посадке зарегистрировал билет. Какими нормативными актами установлено, что такое "сразу же"? Я зашел, нашел код и зарегистрировал. Получается, что система, которую вы содержите, умышленно создает такие ситуации".

Rīgas satiksme: "Коды размещены по всему салону транспорта, в том числе у дверей".

Комментаторам все же такое общение со стороны предприятия не кажется правильным:

- Давно не встречалось такого непрофессионального общения в соцсетях. Увы, Rīgas satiksme не повезло с сотрудником, работающим с соцсетях.

- Я предлагаю еще лучше - билет обязательно надо зарегистрировать до посадки, так как снаружи уже виден номер транспорта. Чтобы в самом деле не считать секунды. А еще рекомендую выдать работникам электрошокеры, чтобы было цивильно.

- Мне, мамочке с коляской, обычно не удается отсканировать э-талон даже за 30 секунд, а если еще детей двое - куда там. Так что, Rīgas satiksme, на меня сразу полицию вызывать надо?!

- Мне тоже как-то раз сказали, что слишком медленно регистрирую. Хотели оштрафовать, но я отказалась платить, потому что за поездку уже заплатила. Нечего и говорить, что это была моя последняя поездка с Rīgas satiksme. Печально, что на обычных людей нападают, а бомжи спокойно могут кататься.

- Для меня как провинциала рижский общественный транспорт стал своего рода викториной: где садиться, в какой транспорт, где взять билет, как зарегистрировать, как избежать штрафов? В последнее время я этот квест решить не пытался, надеюсь, что и пытаться не буду.

- Rīgas Satiksme последовательно создало все более бессмысленно сложные системы, а теперь штрафует пассажиров, которые недостаточно умны и не обладают молниеносной ловкостью, чтобы все это освоить и выполнить. Начинает казаться, что лучше вернуться к старому бумажному билету и компостеру!