«В соответствии с духом времени!» Ратниекс объясняет, зачем нужен запрет вывесок и афиш на русском языке

Ратниекс, который ранее призывал внести изменения в законодательство, чтобы запретить использование русского языка в городской среде, считает, что в нынешней ситуации, когда российская агрессия в Украине создала новые проблемы безопасности во всем регионе, важно предпринимать активные действия по сохранению государственной безопасности и демократического порядка.

"Рига приняла жесткую позицию против российской военной агрессии в Украине и уже приняла различные меры, чтобы уменьшить присутствие символики и влияние России в городе, например, переименовав улицы и демонтировав "памятник оккупации" и другие памятники", - прокомментировал политик.

Поэтому ограничения на использование русского языка в публичном пространстве - один из шагов, который укрепит роль латышского языка как единственного государственного, говорит он.

"Это сейчас осуществляется в рижских учебных заведениях, где происходит переход на обучение на государственном языке. Мы также продолжаем работу по внедрению второго иностранного языка в образовательных учреждениях для замены русского языка одним из языков стран-участниц Евросоюза", - отмечает заместитель председателя думы.

По его словам, Рижский русский театр утверждает, что запланированная наружная реклама может способствовать международному туризму. Но политик говорит, что для Латвии невозможен никакой международный туризм с Россией и даже не международные мероприятия, "поэтому это утверждение совершенно абсурдно и необоснованно".

Ратниекс ссылается на письмо министра юстиции Инесе Либини-Эгнере, в котором в ответ на письмо Ратниекса в начале сентября она якобы дала официальное разъяснение и интерпретацию применения этого нормативного акта.

В письме поясняется, что самоуправления обязаны применять нормативные акты в соответствии с "духом времени, учитывая геополитические вызовы и необходимость применения принципа самозащищающейся демократии", утверждает Ратниекс.

"Поэтому при оценке содержания реклам, афиш и надписей, которые подаются на согласование в самоуправление, Рижское самоуправление придерживается новой интерпретации Минюста. Решение о размещении вывесок и рекламы на иностранном языке принимает департамент городского развития Рижской думы в соответствии с нормативными актами", - говорит Ратниекс.

В департаменте агентству ЛЕТА сообщили, что от театра получена заявка, в которой содержится просьба согласовать установку рекламного баннера и вывески на фасадах зданий на ул. Калькю, 16 и ул. Вальню, 19, в Риге. К заявлениям прилагается рекламный эскиз, в котором информация представлена на государственном языке и наряду с ним - на русском.

Учитывая, что в производстве самоуправления есть дело, по которому рассматривается спор о допустимости использования в вывеске ГООО "Рижский русский театр имени Михаила Чехова" иностранного языка - русского языка, - департамент городского развития обратился к Центру государственного языка как компетентному учреждению за заключением об использовании русского языка в вывеске. Департамент примет решение о размещении вывески и рекламы на иностранном языке в порядке и сроки, установленные нормативными актами, с учетом мнения компетентных учреждений, пояснили в самоуправлении.

Как сообщалось, в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель Рижского русского театра им. М. Чехова Дана Бйорк заявила, что столичная дума мешает театру выполнять возложенные на него государством задачи, так как препятствует размещению рекламы на русском языке.

По ее мнению, это вредительское и неэтичное поведение, и театр не исключает обращения в суд. Также театр обратился в Министерство культуры и не исключает обращения в Минюст с просьбой высказать свое мнение.

Бйорк подчеркнула, что реклама важна для работы театра, но из-за действий городской думы у него нет возможности охватить всю аудиторию. Это вызывает у театра озабоченность, поскольку Министерство культуры поручило всем обществам капитала увеличить собственные доходы, чтобы компенсировать сокращение государственных дотаций. Для Рижского русского театра это 405 тыс. евро, что составляет 2% его собственных доходов за 2023 год.

Бйорк отметила, что в 2023 году в театре был рекордный приток зрителей и доходы росли, поскольку были вложены значительные средства в рекламу и работу со зрителями. В настоящее время в городе нет визуальной рекламы спектаклей, так как в последний раз Рижская дума одобрила размещение рекламы 1 августа.

"Затем последовала долгая переписка", - сказала руководитель театра, добавив, что самоуправление также отказалось утвердить русское название театра в Вецриге. Его планировалось разместить маленькими буквами под названием на латышском языке.

"С тех пор мы получаем только ответы, содержание которых сводится к тому, что Рижской думе еще нужно подумать. Другими словами, она просто тянет время", - сказала Бйорк.

Она отметила, что с такой же коммуникацией сталкиваются и рекламные агентства, когда речь заходит о размещении рекламы театра.

Бйорк напомнила, что возглавляемое ею учреждение является государственным театром, которому делегирована функция обращаться к русскоязычным зрителям и показывать спектакли на русском языке. "Наш театр с начала войны очень активно выступает за сплочение общества", - подчеркнула она.