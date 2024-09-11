В Сейме обсудят прекращение сотрудничества самоуправлений с самоуправлениями стран-агрессоров

Возможные поправки предусматривают дополнение закона о самоуправлениях нормой о том, что самоуправление или объединение самоуправлений обязаны прекратить сотрудничество с иностранным самоуправлением, объединением самоуправлений и другими структурами иностранного государства, если этого требует Министерство иностранных дел с целью осуществления единой государственной внешней политики.

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений ранее получила письмо посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, в котором он обратил внимание комиссии на все еще действующие договоры о сотрудничестве отдельных городов Латвии с российскими и белорусскими городами и призвал внести в латвийские правовые акты нормы о том, что такие отношения с государством-агрессором и его государством-партнером категорически осуждаются.