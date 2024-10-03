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В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

© LETA 3 октября, 2024 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Куйбышевский районный суд Петербурга 2 октября 2024 года арестовал целую группу лиц, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии российского следствия сотрудники петербургской городской больницы №20 (СПб ГБУЗ «ГБ №20«) «вступили в преступный сговор на хищение путем обмана бюджетных денежных средств под предлогом выплаты заработной платы лицам без цели выполнения ими трудовых обязанностей», - сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Под арестом оказались девять человек, в том числе Наталия Чоха и Никита Чоха. Пресс-служба судов Петербурга уточняет, что Никита Чоха является гражданином Эстонии. О гражданстве Наталии Чоха не сообщается.

«Неустановленные лица внесли недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости и иные документы, обосновывающие начисление заработной платы, которые предоставили в Комитет финансов Петербург. После чего, с 01.01.2021 по 01.06.2024, со счета СПб ГБУЗ «ГБ №20» на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц были перечислены бюджетные денежные средства в сумме не менее 344 000 000 рублей (по нынешнему курсу - 3,28 миллиона евро - прим.ред.), которые они похитили», - сказано в сообщении пресс-службы в Telegram.

«Никита Чоха - гражданин РФ и Эстонии, рабочая виза в ОАЭ. Банковские счета в иностранных банках. Просил домашний арест», - сказано в сообщении, которое дополняют фотографии из зала суда.

Срок ареста Никиты Чохи не сообщается. Наталия Чоха арестована до конца ноября 2024 года. Только один из фигурантов дела оказался под домашним арестом - Ирина Коваль. Остальные отправлены в камеры следственных изоляторов. О том, что конкретно инкриминируется каждому арестованному, не сообщается.

При этом пресс-служба судов Петербурга утверждает, что одна из отправленных в СИЗО фигуранток «состоит в родственных связях с Чоха».

Как связан гражданин Эстонии Никита Чоха с городской петербургской больницей №20, не сообщается. Нет информации об этом и на сайте медицинского учреждения. Однако, из открытых источников известно, что Никита Чоха является владельцем таллиннской Clinik Dentalis OÜ.

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