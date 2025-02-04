В Риге установят 11 новых светофоров: где именно?

Для обеспечения безопасного пересечения улиц пешеходами светофоры будут установлены на улице Лачплеша возле улиц Русиня и Абренес, на улице Густава Земгала гатве возле улицы Вайрога, на улице Юглас между улицами Уделю и Бикерниеку, а также на улице Мелнсила возле дома №21.

Установка светофоров запланирована также на перекрестке улиц Пернавас и Варну, улиц Бикерниеку и Буртниеку, улиц Гимнастикас, Вайнедес и Тадайкю и на пересечении улиц Дзелзавас и Кайвас.

В сворю очередь на пересечении улиц Экспорта, Муйтас и набережной 11 ноября, а также на улице Дунтес возле дома № 8 будут перестроены существующие светофоры.

Установку светофоров планируется начать во второй половине лета после завершения закупок и заключения договоров. На эти работы выделено 2 млн евро.

