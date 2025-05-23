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В Риге торжественно открыт комплекс мастерских для декораций Национальной оперы и балета

© LETA 23 мая, 2025 20:41

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В пятницу в микрорайоне Плявниеки в Риге состоялось торжественное открытие нового комплекса мастерских Латвийской Национальной оперы и балета, который обошёлся в 11,38 миллиона евро.

Этот центр станет ключевым местом для создания театральных декораций, бутафории и масштабных сценографических элементов. Здесь также можно будет проводить репетиции спектаклей с полностью установленными декорациями.

Новый комплекс позволит создавать декорации собственными силами, а также откроет возможности для сотрудничества с другими сферами искусства и международными партнёрами. Кроме того, он значительно расширит технические и творческие возможности театра — как для постановки премьер, так и для восстановления старых спектаклей.

Председатель правления Национальной оперы Сандис Волдиньш подчеркнул, что это не просто новая постройка, а полноценное развитие ранее запущенной территории, теперь приспособленной для нужд художников и мастеров театра. Здесь оборудованы не только мастерские и склады, но и удобные зоны для логистики, парковка и зелёные насаждения.

Уже в этом комплексе были созданы масштабные декорации к опере Рихарда Штрауса «Саломея» в постановке Алвиса Херманиса, а также прошли продолжительные репетиции к заключительной премьере сезона — опере Генделя «Флавио, король лангобардов».

Комплекс оснащён современными энергоэффективными системами и полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

Общая площадь комплекса — более 21 тысячи квадратных метров, из которых почти 9500 заняты зданиями. Здесь есть парковка на 49 автомобилей, места для 40 велосипедов и возможность одновременно разместить до 100 человек, участвующих в производственных процессах.

Строительство проходило в три этапа: сначала были возведены склады и инженерные сети, затем построено двухэтажное здание мастерских, расширены подъезды и озеленение, а на третьем этапе реконструированы и адаптированы старые постройки.

Проект финансировался при поддержке Европейского фонда регионального развития: 5,9 млн евро поступили из средств ЕС, оставшиеся 5,48 млн — из госбюджета. Строительные работы выполняла компания SIA Velve, проект разработал архитектурный офис Krasts.

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