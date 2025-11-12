В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Девушку последний раз видели 8 ноября, когда она отправилась в школу, но домой так и не вернулась. С тех пор связь с ней прервалась, и местонахождение Русалины остаётся неизвестным.

Рост — около 154 см, волосы тёмные, длиной до плеч.

Была одета в чёрную куртку, светлый свитер, чёрные брюки и чёрные спортивные ботинки.

Государственная полиция призывает жителей внимательно посмотреть на опубликованную фотографию девушки и сообщить любую информацию, которая может помочь в её поисках.

Позвонить можно по номеру 112.