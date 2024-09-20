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В Риге пройдут учения по эвакуации населения: как это будет

© LETA 20 сентября, 2024 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Сегодня и завтра во время учений по государственной обороне "Намейс -2024" управление гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления (УГООИ) в сотрудничестве с различными службами на практике разыграет процесс эвакуации и размещения жителей, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Во время учений самоуправление протестирует свои возможности и алгоритмы действий полного цикла по эвакуации жителей, сообщил руководитель УГООИ Гинт Рейнсонс.

Учения продлятся 24 часа, в течение которых будут задействованы волонтеры и материально-технические средства УГООИ Рижского самоуправления, а также различные структурные подразделения самоуправления.

Как пояснил Рейнсонс, подобные учения играют важную роль в повышении устойчивости общества.

Сценарием учений запланирована эвакуация на автобусе "Rīgas satiksme" жителей из двух районов города. Эвакуируемых доставят в место размещения, где будут обеспечены основные потребности - кров, спальное место, вода, еда и т.п..

В пунктах размещения запланировано тестирование способности людей к действиям в чрезвычайной ситуации и проведение мероприятий, связанных с гражданской обороной, таких как подготовка и размещение мешков с песком у окон зданий, оклеивание окон скотчем, приготовление пищи в полевых условиях, ночлег с использованием инвентаря для временного размещения и др..

В завершение учений эвакуированных доставят обратно.

Эвакуацию планируется начать в пятницу в 14:00 в основной школе Фрициса Бривземниекса, затем автобус примет людей в Рижской средней школы Наталии Драудзини и отправится в пункт размещения в центре поддержки Украины, на ул. Палес, 9.

Как сообщалось, во время учений "Намейс-2024" до 22 сентября в Риге будет наблюдаться усиленное передвижение военнослужащих и военной техники.
 

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