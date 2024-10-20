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В Риге при пожаре в садовом домике погиб человек

© LETA 20 октября, 2024 10:37

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В субботу в Риге в районе шоссе Даугавгривас загорелся садовый домик площадью 25 кв.м, в результате пожара погиб человек, о чем агентство LETA информировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Кроме того, в городе Броцены Салдуского края на втором этаже пятиэтажного дома в квартире загорелись домашние вещи. С балкона спасли человека, используя спасательную маску. Еще 12 человек эвакуировались из здания до прибытия сотрудников ГПСС.

В субботу вечером также поступил вызов на ул. Елгавас в Кулдиге, где в двухэтажном жилом доме в результате неправильной эксплуатации отопительного оборудования в котельной образовалось задымление и сработал детектор дыма. Из здания до прибытия ГПСС эвакуировались три человека. Возгорание обнаружено не было, задымленные помещения проветрены.

Вечером помощь пожарных понадобилась также жителю Валмиеры, упавшему в ремонтную яму в гараже. Сотрудники ГПСС извлекли его из ямы и передали в распоряжение медиков.

Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступили 47 вызовов, в том числе 11 на тушение пожаров, 21 на спасательные работы, еще 15 вызовов оказались ложными.

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