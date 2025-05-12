В Риге открывается дополнительный прием заявок на бесплатные курсы по латышскому языку

Бесплатное обучение будет доступно для 120 желающих, задекларированных в Риге. За исключением школьников и безработных.
Преподавание будет направлено на освоение куса языка достаточного для категория А и В.
Информация о приеме заявок размещена на сайте apkaimes.lv в разделе "Интеграция".
Как отметили в Рижской думе, возможность организовать дополнительные бесплатные группы по изучению латышского языка появилась благодаря сэкономленным в ходе конкурса средствам.
Во время приема заявок на курсы в январе все места в группах были заполнены в течение одного дня.