В Риге открывается дополнительный прием заявок на бесплатные курсы по латышскому языку

Бесплатное обучение будет доступно для 120 желающих, задекларированных в Риге. За исключением школьников и безработных.

Преподавание будет направлено на освоение куса языка достаточного для категория А и В.

Информация о приеме заявок размещена на сайте apkaimes.lv в разделе "Интеграция".

Как отметили в Рижской думе, возможность организовать дополнительные бесплатные группы по изучению латышского языка появилась благодаря сэкономленным в ходе конкурса средствам.

Во время приема заявок на курсы в январе все места в группах были заполнены в течение одного дня.