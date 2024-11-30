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В Риге открыт самый длинный мурал в Латвии — под мостом Брасас (ФОТО)

© LETA 30 ноября, 2024 17:29

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В субботу, 30 ноября, в 11:00 в Риге состоялось открытие мурала под мостом Брасас, о чем агентству LETA сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Роспись на стенах опор моста обогатит городскую среду микрорайонов Браса и Чиекуркалнс, благодаря ей станет меньше стихийных граффити, способствующих деградации, а также актуализируются культурные ценности микрорайонов и местные легенды.

Площадь стены со стороны Чиекуркалнса составляет около 150 кв.м.

Напротив детской площадки создается роспись, обыгрывающая различные характерные и важные для микрорайона события доступным для детей способом. Отдельная часть мурала иллюстрирует стихотворение Клавса Элсберга "Речь берега" (Krasta runa), содержит отсылки, напоминающие о том, что когда-то поблизости располагался ипподром и конюшни.

Другие темы мурала - праздник улицы Хоспиталю, повседневная жизнь Большого кладбища, жизнь художника Вильгельма Пурвитиса, жившего и творившего в микрорайоне Браса, где была его мастерская, в 1940-е годы, до того, как он эмигрировал из Латвии, а также воспоминание об аромате улицы Миера, где ранее была расположена кондитерская фабрика "Лайма".

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