В Риге машина «скорой» столкнулась с легковушкой: есть пострадавшие

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?