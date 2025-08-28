Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге машина «скорой» столкнулась с легковушкой: есть пострадавшие

Редакция PRESS 28 августа, 2025 15:01

Degpunktā/TV3

В четверг, 28 августа, около 11 часов утра в Риге, на улице Дунтес, произошло столкновение между оперативным транспортным средством Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и легковым автомобилем Mercedes-Benz.

Машина "неотложки" не успела выехать с места своей постоянной дислокации на улице Дунтес как произошла авария.

В результате происшествия пострадали четыре человека, один из которых — сотрудник NMPD — с легкими травмами был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия движение регулирует Государственная полиция.

Обновлено: 17:25 28.08.2025
В Риге не хватает сотни учителей
Bitnews.lv 35 минут назад
Должникам не спрятаться в Эстонии
Bitnews.lv 47 минут назад
Литва готовит всеобщий призыв в армию
Bitnews.lv 1 час назад
На крупнейшей опоросной ферме Эстонии забьют около 27 тыс. свиней
Bitnews.lv 1 час назад
Эстония: к нам едет фон дер Ляйен; но в Латвию раньше
Sfera.lv 2 часа назад
Силиня: «airBaltic» может выйти на биржу уже весной
Bitnews.lv 2 часа назад
ВВС Финляндии готовятся убрать свастику со своих флагов
Bitnews.lv 2 часа назад
Средняя зарплата в Латвии превысила 1800 евро в месяц, брутто
Bitnews.lv 2 часа назад

Военно-­воздушные силы Финляндии намерены отказаться от использования свастики

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

ДТП с погибшими на Вентспилсском шоссе: движение ограничено

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

Рижане, подвиньтесь: зерновозам разрешили возить зерно в порт через Ригу

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Что нам продают под видом растительного масла: «рафинированное» и «дезодорированное»?

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

«С такими соседями у нас час Х всегда!» Слайдиньш о том, нужно ли уже рыть бункер

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

