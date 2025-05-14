В опросе приняли участие 140 респондентов. 86,4%, или 121 респондент выразили мнение, что в Резекне необходимо создать советы жителей, а 13,6% или 19 респондентов высказали мнение, что они не нужны.

Оценив ответы жителей, временная администрация самоуправления поручила ответственным специалистам подготовить проект решения об уставе совета, привлекая к его подготовке и жителей. Проект решения планируется рассмотреть на заседании временной администрации 16 мая.

Разработку устава совета планируется завершить к концу августа, после консультаций с жителями. Ожидается, что нормативные акты будут утверждены на заседании думы в конце сентября. До вынесения на рассмотрение городской думы проект будет доступен для консультаций в течение как минимум одного месяца.

