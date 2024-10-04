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В районе Курской АЭС начался пожар «из-за сбитого БПЛА» (ВИДЕО 18+)

© Deutsche Welle 4 октября, 2024 14:14

Мир 0 комментариев

"Крушение БПЛА" привело к взрывам в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС, заявил губернатор Курской области. Украинская сторона отрицает причастность к инциденту.

В районе города Курчатов Курской области в четверг, 3 октября, произошел пожар. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, это случилось в результате падения беспилотника. Дрон упал в пяти километрах от Курской атомной электростанции (АЭС), взрывы произошли в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС, заявил Симирнов. Информации о пострадавших и погибших нет. В пресс-службе "Росатома" заявили, что АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на объекте находится в пределах нормы.

Прокремлевские Telegram-каналы Mash и Shot опубликовали кадры с места пожара, обвинив Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке атаковать Курскую АЭС беспилотниками и ракетами.

Украинская сторона отрицает свою причастность к инциденту

 "Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далековато", - заявил телеканалу "Суспільне" глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Сообщения об украинских ударах по Курской АЭС в своем Telegram-канале также опроверг спикер МИД Украины Георгий Тихий.

На Курской АЭС сейчас работает только один энергоблок

Курская АЭС - одна из крупнейших электростанций в России. В ее составе - четыре энергоблока. Сейчас полноценно работает только один из них, еще два эксплуатируются без генерации, а четвертый находится на плановом ремонте. Курская АЭС имеет реактор такого же типа, что и Чернобыльская, при этом на нем нет специального купола, что делает АЭС "чрезвычайно уязвимой", отмечал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, в случае попадания снаряда или "какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора" может произойти "ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации".

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали наступление на территории Курской области РФ 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил операцию необходимостью создания на территории России "буферной зоны". По его мнению, наступление ВСУ в Курской области нарушило запланированные наступательные операции российских войск, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины. C 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. 

При этом в Киеве неоднократно заявляли о предоставлении жителям Курской области гуманитарной помощи и проведении эвакуации как в сторону Украины, так и в РФ. В сентябре ВС РФ начали контрнаступление в регионе.

ФОТО скриншот видео из телеграм

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Переплачиваем? Правда ли, что западный газ дает меньше тепла — его ведь разводят из сжиженного

Новости Латвии 20:57

Новости Латвии 0 комментариев

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Важно 20:37

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