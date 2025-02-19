В прошлом году Латвия экспортировала товары в 203 страны мира. Больший прирост — в Казахстан

В 2024 году стоимость экспорта латвийских товаров составила 18,68 млрд евро, что на 365,5 млн евро, или на 1,9%, меньше, чем в 2023 году, а импорта - 21,68 млрд евро, что меньше на 1,73 млрд евро, или на 7,4%.

Таким образом, внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах в прошлом году составил 40,36 млрд евро, что на 2,09 млрд евро (4,9%) меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году по сравнению с 2023 годом экспорт вырос в таких группах товаров, как древесина и изделия из нее, древесный уголь - на 153 млн евро (5,3%), продукция пищевой промышленности - на 100,9 млн евро (5,4%), а также изделия химической промышленности и смежных отраслей - на 73 млн евро (4,5%).

Важнейшими экспортными товарами Латвии в прошлом году были древесина, изделия из нее и древесный уголь, электроприборы и электрооборудование, минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки.

Древесины, изделий из нее и древесного угля больше всего экспортировалось в Соединенное Королевство (22,5%), Швецию (12,3%) и Данию (7,3%), электроприборов и электрооборудования - в Литву (27,7%), Эстонию (12%) и Францию (6,1%), а минерального топлива, нефти и продуктов ее переработки - в Литву (30,7%), Эстонию (11,9%) и Германию (7,9%).

В 2024 году из Латвии экспортировались товары в 203 страны мира. В пятерку крупнейших экспортных партнеров вошли Литва, Эстония, Германия, Швеция и Россия - их доля составила 47,5% общей стоимости экспорта. В Литву, Эстонию, Германию и Россию больше всего экспортировалось сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а в Швецию - древесины и изделия из нее.

В прошлом году экспорт товаров латвийского происхождения в страны Европейского союза (ЕС) составил 47,2% общей стоимости экспорта в эти страны. Больше всего товаров латвийского происхождения было экспортировано в Литву - на сумму 905,2 млн евро, в Германию - на сумму 859,6 млн евро, в Швецию - на сумму 825,1 млн евро. Важнейшими товарами латвийского происхождения в экспорте в страны ЕС были древесина и изделия из нее, древесный уголь, продукты переработки молока, яйца, мед, а также изделия из железа и стали.

Важнейшими товарами в латвийском импорте в прошлом году были минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их запчасти. Минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки больше всего импортировались из Литвы (50%), Финляндии (21,8%) и России (7,5%), тогда как электроприборы и электрооборудование - из Литвы (15,8%), Китая (10,8%) и Польши (9,4%), а наземные транспортные средства и их запчасти - из Германии (35,2%), Эстонии (17,8%) и Польши (9,1%).

В прошлом году в Латвию были импортированы товары из 176 стран мира. В пятерку крупнейших партнеров по импорту вошли Литва, Германия, Польша, Эстония и Финляндия, доля которых в общей стоимости импорта составила 57,5%. Из Литвы и Финляндии больше всего импортировались минеральные продукты, из Германии - транспортные средства и их оборудование, а из Польши и Эстонии - сельскохозяйственные и продовольственные товары.

Экспорт в Украину в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократился на 41,6% до 290,3 млн евро, в Россию - на 9,1% до 1,028 млрд евро, в Беларусь - на 16,9% до 142,5 млн евро. На снижение экспорта в Украину в 2024 году больше всего повлияло сокращение экспорта минеральных продуктов на 43,3 млн евро, в Россию - сокращение экспорта механизмов, механических устройств и электрооборудования на 66,7 млн евро, а в Беларусь - сокращение экспорта текстильных материалов и текстильных изделий на 17,1 млн евро.

В прошлом году по сравнению с 2023 годом импорт из Украины сократился на 3,8% до 287,8 млн евро, из России - на 34,8% до 395,6 млн евро, из Беларуси - на 14% до 149 млн евро. На снижение импорта из Украины больше всего повлияло сокращение импорта растительных продуктов на 34,1 млн евро, из России - сокращение импорта минеральных продуктов на 79,2 млн евро, а из Беларуси - сокращение импорта механизмов, механических устройств и электрооборудования на 6,6 млн евро.

Данные ЦСУ также свидетельствуют, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросли объемы внешней торговли с отдельными странами СНГ. Наибольший прирост экспорта был в Казахстан - на 6,2 млн евро (5%) и в Таджикистан - на 4,9 млн евро (60,2%). В импорте наибольший прирост был из Казахстана - на 12,6 млн евро (15,4%).