В прошлом году 30 человек не получили допуска к гостайне; по каким причинам?

БЗС приняло девять решений об отказе в выдаче особого разрешения для допуска к гостайне, но ни одно из выданных ранее разрешений не было аннулировано.

СГБ приняло 21 решение об отказе в допуске, причем в восьми случаях оно относилось к лицам, претендовавшим на такой допуск впервые, в 12 случаях - к лицам, пожелавшим получить такое разрешение повторно, еще в одном случае особое разрешение было аннулировано после внеочередной проверки, проведенной службой.

По закону "О государственной тайне" отказ в допуске может быть обжалован у генпрокурора, решение которого, в свою очередь, можно обжаловать в Административном окружном суде.

В прошлом году был один случай, когда решение БЗС было оспорено у генпрокурора.

Наиболее серьезными факторами риска, выявленными при проверках в 2024 году, БЗС считает увлечение азартными играми, чрезмерные долговые обязательства или неясные финансовые сделки, регулярные контакты или поездки в Россию, Белоруссию, страны СНГ и Китай, определенные отрицательные черты характера, а также предоставление неверных сведений или сокрытие информации во время проверки.

СГБ также отказывала в допуске по разным причинам. Как и в 2023 году, в прошлом году наиболее частыми причинами для отказа в допуске или его аннулирования стали регулярные поездки в Россию или Белоруссию, а также другие страны, поддерживающие Россию, общение с лицами из групп риска в России или Белоруссии, а также контакты с лицами, настроенными прокремлевски.

В допуске к гостайне отказывали также из-за поддержки российской агрессии против Украины, связей с лицами, вовлеченными в преступные действия, и обоснованных подозрений о вовлечении самого кандидата в преступные действия.

В отчете СГБ упоминаются и другие причины, из-за которых в допуске было отказано. В частности, это подозрительные финансовые сделки и накопления неясного происхождения, зависимость от алкоголя, наркотиков, азартных игр, психические расстройства, неэтичное, неадекватное, непредсказуемое или неприличное поведение.