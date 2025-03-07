В приграничье ужасная связь — крестьянин вынужден звонить в Службу поддержки села с крыши трактора

Операторы мобильной связи эти опасения отрицают либо объясняют специфическими особенностями приграничной зоны, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4, пишет LSM+.

Чтобы выяснить, какова на самом деле ситуация с качеством и доступностью мобильной и интернет-связи в приграничных регионах, Латвийское радио отправилось в Деменскую волость Аугшдаугавского края. Это самая дальняя южная точка Латвии. Радиоприёмник в автомобиле поймал только сигнал радиостанции соседней Литвы. Это был единственный радиосигнал, который удалось зафиксировать.

Как заявила Илва Барановска, директор Земгальской средней школы, которая находится примерно в пятиста метрах от границы с Литвой, связь пропадает очень часто. Однако местные жители к этому уже привыкли, как и к сообщениям оператора о том, что человек находится на территории Литвы.

Также местные жители заметили, что в последнее время качество мобильной и интернет-связи ухудшилось, и сигнал стал слабее, указала Илва Барановска:

«В течение последнего года качество связи заметно ухудшилось. Например, крестьянам, работая в поле, нужно использовать различные интернет-приложения — Служба поддержки села требует от них предоставлять различные сведения или загружать фотографии или еще что-то. И

крестьяне говорят, что какой-либо сигнал можно поймать, только поднявшись на крышу кабины трактора. Так что ситуация довольно сложная. Все признают, что качество интернета стало хуже».

Ситуацию с качеством связи в приграничных регионах Латвийское радио попросило прокомментировать трех операторов мобильной связи — Теле2, LМТ и Бите. Представитель Теле2 Оскар Фирманис отрицает, что в приграничье имеются проблемы со связью:

«То, что что-то снижается, закрывается или уменьшается мощность — это стопроцентно не так. Я знаю, что в приграничной зоне есть вопросы, связанные с частотами, учитывая, что рядом находятся Россия и Беларусь, которые не позволяют вещать на определённых частотах, поскольку сигнал проникает на их территорию. В связи с этим я знаю, что на приграничную зону оказывается какое-то влияние. Но я совершенно уверен, что никто ничего не снижает. Чтобы осуществить подобное, нужно было бы убрать базовые станции».

Между тем глава Отдела обслуживания частных лиц компании LMT Илзе Саулите признала, что, согласно межгосударственному соглашению, оператор вынужден в отдельных случаях ограничивать мощность передачи:

«На приграничных территориях, чаще всего это на расстоянии вплоть до 100 километров от приграничной зоны, действуют специфические правила координации частот с соседними странами. И, по сути,

межгосударственное соглашение об использовании частот в приграничных районах также предусматривает, что есть отдельные базовые станции на низких частотах, где мы вынуждены ограничивать мощность передачи. Или, например, установить бОльший наклон антенны, чтобы сигнал станции не мешал работе какого-либо оборудования в соседней стране».

В свою очередь, глава департамента радиосвязи телеоператора Bite Александр Беляев на просьбу прокомментировать, почему качество связи в приграничье хуже, ответил следующее:

«Так говорить было бы некорректно, поскольку мы же не ухудшаем сеть. Мы только занимаемся ее развитием».

Планируется, что Латвийский госцентр радиотелевещания вложит в улучшение инфраструктуры на латвийско-белорусской границе 300 миллионов евро. Речь, в том числе, идет о подключении широкополосного интернета, что призвано улучшить ситуацию.