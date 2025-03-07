Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Марта Завтра: Laimrota, Liliana, Silvija
Доступность

В приграничье ужасная связь — крестьянин вынужден звонить в Службу поддержки села с крыши трактора

Редакция PRESS 7 марта, 2025 18:38

Наука и технологии 0 комментариев

Жители приграничных регионов и местные самоуправления критикуют плохое качество мобильной и интернет-связи. Они высказывают опасения, что если «белые пятна» в покрытии сети на территории Латвии не исчезнут, сельские и приграничные территории могут стать так называемыми мертвыми зонами — зонами отсутствия приема.

Операторы мобильной связи эти опасения отрицают либо объясняют специфическими особенностями приграничной зоны, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4, пишет LSM+.

Чтобы выяснить, какова на самом деле ситуация с качеством и доступностью мобильной и интернет-связи в приграничных регионах, Латвийское радио отправилось в Деменскую волость Аугшдаугавского края. Это самая дальняя южная точка Латвии. Радиоприёмник в автомобиле поймал только сигнал радиостанции соседней Литвы. Это был единственный радиосигнал, который удалось зафиксировать.

Как заявила Илва Барановска, директор Земгальской средней школы, которая находится примерно в пятиста метрах от границы с Литвой, связь пропадает очень часто. Однако местные жители к этому уже привыкли, как и к сообщениям оператора о том, что человек находится на территории Литвы.

Также местные жители заметили, что в последнее время качество мобильной и интернет-связи ухудшилось, и сигнал стал слабее, указала Илва Барановска:

«В течение последнего года качество связи заметно ухудшилось. Например, крестьянам, работая в поле, нужно использовать различные интернет-приложения — Служба поддержки села требует от них предоставлять различные сведения или загружать фотографии или еще что-то. И

крестьяне говорят, что какой-либо сигнал можно поймать, только поднявшись на крышу кабины трактора. Так что ситуация довольно сложная. Все признают, что качество интернета стало хуже».

Ситуацию с качеством связи в приграничных регионах Латвийское радио попросило прокомментировать трех операторов мобильной связи — Теле2, LМТ и Бите. Представитель Теле2 Оскар Фирманис отрицает, что в приграничье имеются проблемы со связью:

«То, что что-то снижается, закрывается или уменьшается мощность — это стопроцентно не так. Я знаю, что в приграничной зоне есть вопросы, связанные с частотами, учитывая, что рядом находятся Россия и Беларусь, которые не позволяют вещать на определённых частотах, поскольку сигнал проникает на их территорию. В связи с этим я знаю, что на приграничную зону оказывается какое-то влияние. Но я совершенно уверен, что никто ничего не снижает. Чтобы осуществить подобное, нужно было бы убрать базовые станции».

Между тем глава Отдела обслуживания частных лиц компании LMT Илзе Саулите признала, что, согласно межгосударственному соглашению, оператор вынужден в отдельных случаях ограничивать мощность передачи:

«На приграничных территориях, чаще всего это на расстоянии вплоть до 100 километров от приграничной зоны, действуют специфические правила координации частот с соседними странами. И, по сути,

межгосударственное соглашение об использовании частот в приграничных районах также предусматривает, что есть отдельные базовые станции на низких частотах, где мы вынуждены ограничивать мощность передачи. Или, например, установить бОльший наклон антенны, чтобы сигнал станции не мешал работе какого-либо оборудования в соседней стране».

В свою очередь, глава департамента радиосвязи телеоператора Bite Александр Беляев на просьбу прокомментировать, почему качество связи в приграничье хуже, ответил следующее:

«Так говорить было бы некорректно, поскольку мы же не ухудшаем сеть. Мы только занимаемся ее развитием».

Планируется, что Латвийский госцентр радиотелевещания вложит в улучшение инфраструктуры на латвийско-белорусской границе 300 миллионов евро. Речь, в том числе, идет о подключении широкополосного интернета, что призвано улучшить ситуацию.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 7 реакций
Комментарии (0) 7 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Читать
Загрузка

Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Читать

Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Читать

В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Читать

8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения 0 комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

Читать