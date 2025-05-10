В начале апреля правление партии решила продвигать идею свободного обращения марихуаны, указав, что она также должна занять своё место в системе здравоохранения Латвии.

Политики уверены, что медицинская марихуана — например, в виде таблеток, капсул или экстрактов — может быть эффективным или даже единственным решением для пациентов, страдающих от хронической боли, тошноты, мышечных спазмов и других симптомов, связанных с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкология.

На данный момент часть пациентов уже использует такие средства, однако приобретает их или ввозит в страну нелегально. Также, по мнению политиков, медикам сложно найти достоверную информацию о том, какие препараты и в каких случаях можно применять.

Коалиционные партии "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян пока отмалчиваются по поводу легализации в Латвии легкого наркотика. Даже в медицинских целях.

Ранее начальник Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что не поддерживает декриминализацию употребления наркотиков. Однако, если эксперты придут к согласию, он не возражал бы против, например, легального использования марихуаны.