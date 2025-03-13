Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Марта Завтра: Balvis, Ernests
Доступность

В основном курьеры — это местные жители: исследование

© LETA 13 марта, 2025 12:15

Новости Латвии 0 комментариев

До 10 марта в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) зарегистрировались 3387 курьеров доставки еды, работающих в основном на платформах "Wolt" и "Bolt Food". Новый регистр призван навести порядок в этой сфере, которая ранее была пущена на самотек.

На следующей неделе правительство планирует принять правила об обязательном экзамене по гигиене для курьеров.

Научный сотрудник и преподаватель Латвийской академии культуры Майя Спуриня опровергает мнение о том, что курьеры - в основном иммигранты из стран Азии и Африки. "Это не так. Значительная часть курьеров - местные жители. Хотя точных данных нет, несколько лет назад, когда мы начинали исследование в этой сфере, местные жители составляли примерно две трети числа курьеров. Среди них много образованных людей с хорошим опытом работы, в том числе предпринимателей. И многие из них выполняют свою работу профессионально - хорошо знают город и приложение, обладают хорошими навыками коммуникации. Многие работают полный рабочий день, очень дисциплинированны и ответственны. В то же время есть и те, для кого это просто дополнительный заработок", - говорит Спуриня.

В ходе опроса курьеры рассказали, что на доставке еды можно хорошо заработать. Например, программисты говорили, что могут заработать столько же, сколько на случайных работах по специальности.

Идею создания регистра курьеров эксперт считает хорошей, но при этом отмечает, что нужно оказывать больше давления на онлайн-платформы, чтобы они делились данными.

"У них есть данные об этих людях, ведь это ИТ-компании, это их бизнес. Почему бы государству не обязать их предоставлять эту информацию?", - говорит Спуриня.

(Latvijas Avīze)
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 32 реакций
Комментарии (0) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Не ходите в туалет без телефона»: 8 марта для женщины обернулось настоящим кошмаром

Важно 16:09

Важно 0 комментариев

"Этот 8 марта станет для меня самым кошмарным, и, к сожалению, я запомню его на всю жизнь," – так начинает свою историю на платформе "Threads" одна из пользовательниц соцсетей. В продолжении записи она объясняет, почему теперь всегда рекомендует брать с собой мобильный телефон, отправляясь в уборную.

"Этот 8 марта станет для меня самым кошмарным, и, к сожалению, я запомню его на всю жизнь," – так начинает свою историю на платформе "Threads" одна из пользовательниц соцсетей. В продолжении записи она объясняет, почему теперь всегда рекомендует брать с собой мобильный телефон, отправляясь в уборную.

Читать
Загрузка

Место за решеткой в аренду: Швеции и Нидерландам предлагается воспользоваться эстонскими тюрьмами

Мир 15:50

Мир 0 комментариев

Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.

Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.

Читать

За «клевету на Лукашенко»: гражданина Латвии приговорили к 6 годам колонии в Белоруссии

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Читать

Где ж рабочих наберёмся? 15 компаниям запретили нанимать иностранцев

Выбор редакции 15:34

Выбор редакции 0 комментариев

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Читать

Национальное объединение возмущено: в Сейме разрешено говорить по-русски. Теперь официально

Важно 15:28

Важно 0 комментариев

Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Читать

ViVi и полиция ищут вандала: изрисовал сидения нового поезда белой краской

ЧП и криминал 15:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.

Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.

Читать

Поэтому Латвия умирает: Силине во время дебатов напомнили о самом главном

Важно 15:04

Важно 0 комментариев

В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.

В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.

Читать