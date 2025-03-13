В основном курьеры — это местные жители: исследование

На следующей неделе правительство планирует принять правила об обязательном экзамене по гигиене для курьеров.

Научный сотрудник и преподаватель Латвийской академии культуры Майя Спуриня опровергает мнение о том, что курьеры - в основном иммигранты из стран Азии и Африки. "Это не так. Значительная часть курьеров - местные жители. Хотя точных данных нет, несколько лет назад, когда мы начинали исследование в этой сфере, местные жители составляли примерно две трети числа курьеров. Среди них много образованных людей с хорошим опытом работы, в том числе предпринимателей. И многие из них выполняют свою работу профессионально - хорошо знают город и приложение, обладают хорошими навыками коммуникации. Многие работают полный рабочий день, очень дисциплинированны и ответственны. В то же время есть и те, для кого это просто дополнительный заработок", - говорит Спуриня.

В ходе опроса курьеры рассказали, что на доставке еды можно хорошо заработать. Например, программисты говорили, что могут заработать столько же, сколько на случайных работах по специальности.

Идею создания регистра курьеров эксперт считает хорошей, но при этом отмечает, что нужно оказывать больше давления на онлайн-платформы, чтобы они делились данными.

"У них есть данные об этих людях, ведь это ИТ-компании, это их бизнес. Почему бы государству не обязать их предоставлять эту информацию?", - говорит Спуриня.

(Latvijas Avīze)

