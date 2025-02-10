В Огре планируют установить памятник латышскому легионеру: но как обойти закон о нацистских символах?

Всего на площади планируется установить 23 памятника, и один из них будут посвящен латышскому легионеру Вилису Янумсу. Для согласования размещения данного памятника 6 февраля в Огрском самоуправлении состоялась встреча представителей Министерства обороны, Военного музея и Службы государственной безопасности. Полемику вызвал щит легионеров, символ латышских солдат, который планируется разместить на основании памятника Янумсу. На щите изображен флаг Латвии и надпись «Latvija».

В интервью Вейдемане заместитель руководителя Огрского историко-художественного музея Ритварс Янсонс прокомментировал это так:

«Вилис Янумс - один из персонажей, который был легендарным военным. Он спас более 800 латышских легионеров от верной смерти, переправив их в военную зону США, не ввязываясь в военный конфликт с американцами. Однако по дороге солдаты Янумса обстреляли несколько немцев.

Мы со стороны Огрского самоуправления попросим законодателя, Сейм, ответить нам о якобы спорном щите, который легионеры использовали в качестве знака своей - латышской идентичности. Мы спросим, следует ли считать этот щит с латвийским флагом и надписью «Латвия» нацистским символом. Когда принимался закон о сносе памятников оккупантов, воля законодателей заключалась в том, чтобы избавить Латвию от коммунистических и нацистских памятников. На самом деле в стране существовало всего два нацистских памятника. Один немец в Краславе установил памятник своему отцу, который действительно был командиром нацистской армии, и этот памятник был демонтирован. И был еще один памятник немецкой воинской части в каком-то лесу. Но в основном этот закон был направлен на устранение «пальца мертвеца» в Пардаугаве, плюс на устранение оккупантских памятников в каждом районе.

В то время законодатель не вдавался в подробности о характеристиках памятников. Была создана специальная комиссия, в которую вошли представители Совета по культурному наследию, Министерства культуры, Музея оккупации, художники, и все они оценивали каждый памятник в отдельности. Были разработаны положения о кабинете министров. Но никто не оценивал, какого размера должен быть серп и молот, чтобы снести памятник. Как только на памятнике появлялись коммунистические регалии, становилось ясно: этот памятник надо снести.

Неоспоримо, что латышские легионеры носили форму СС и были вынуждены ее носить. Однако в 1943 году латышским легионерам запретили использовать знаки отличия СС, сославшись на то, что они были незаконно призваны в немецкую оккупационную армию. Будем ли мы также признавать это нацистским символом?

Ни в одном из немецких нормативных документов не говорится ни о солнце, ни о щитах с латвийским флагом. Латышские легионеры хотели отличить себя как латышей, как отличных от немцев, от солдат СС. Эсэсовцем мог быть только ариец; немцы считали латышей низшим сословием. Каждый латышский полк делал свои собственные щиты, они нигде не регламентировались», - объясняет Янсонс.

По его словам, Огская дума планирует на постаменте памятника Янумсу разместить не только щит и солнце, а также знак «Даугавас ванаги» (ДВ), поскольку Янумс был одним из основателей ДВ. Те более 800 спасенных легионеров, которых Янумс отвез в Америку, и стали основателями ДВ. Это было ядро ​​изгнания в Германии, и Янумс пользовался большим авторитетом среди основателей.

Вопрос о том, как может выглядеть памятник легионеру в Огре поднял консультационный совет Министерства защиты среды и регионального развития (VARAM).