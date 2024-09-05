В одной из школ Даугавпилса распылили перцовый газ: детям стало плохо прямо на занятиях

Один из прибывших полицейских описал запах как «резкий запах перца». Он ощущался даже во рту.

Администрация учебного заведения приняла решения срочно эвакуировать ребят, некоторым из них понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники полиции выяснили, что неизвестные молодые люди распылили в одном из помещений школы перцовый газ.

После полного проветривания помещений, в 10.20 дети смогли вернуться на занятия.

Перечный газ вызывает следующие симптомы: страдает слизистая оболочка глаз, при попадании струи из балончика в глаза наступает временная слепота, страдает кожа век, лица и шеи. Ожог перцовым спреем сопровождает сильная боль, отек и зуд. Кожу словно “печет”.

Те, кто оказался в помещении, где был распылен перечный газ, после нескольких вдохов они ощущают резкую боль в носу и горле, сжимающую боль за грудиной. Появляется слабость, головокружение и даже затрудненное дыхание (особенно у людей, страдающих астмой, бронхообструктивными заболеваниями или аллергией).