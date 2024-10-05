В новых электропоездах заработали регистраторы билетов; кондукторы в поездах все равно останутся

Тем пассажирам, кто по каким-то причинам не смог зарегистрировать билет, регистрацию обеспечивает кондуктор.

PV поясняет, что билетные регистраторы работают во всех новых электропоездах. В течение переходного периода, который может продлиться до конца года, все билеты у пассажиров дополнительно будут проверять кондукторы, чтобы убедиться, освоили ли пассажиры новый порядок регистрации билетов.

При необходимости кондукторы объясняют, как работает регистратор, и помогают зарегистрировать билет.

Чаще всего регистрация билетов не происходит из-за того, что билет подносят к цифровому экрану регистратора, а не к оптическому датчику с правой стороны устройства. Другие причины - расстояние между билетом и датчиком слишком быстро меняется либо бумажный билет оказался помятым.

Наблюдаются также небольшие задержки при регистрации электронных билетов: иногда нужно более длительное время, чтобы информация о покупке такого билета появилась в системе регистраторов.

В PV поясняют, что это частично связано с устойчивостью сетевого покрытия, необходимого для переноса данных, поскольку маршруты электропоездов проходят в том числе и вне населенных пунктов, где сетевое покрытие не всегда одинаково стабильно.

Сейчас совместно с разработчиком системы регистраторов и интернет-провайдерами в PV работают над тем, чтобы ускорить перенос информации об электронных билетах в систему регистраторов.

Согласно дальнейшим планам, по окончании переходного периода, когда пассажиры освоят новый порядок регистрации билетов, кондукторы в поездах останутся. Планируется, что они будут обеспечивать сервис более всеобъемлющей поддержки для пассажиров: информировать о станциях, помогать решать вопросы, связанные с комфортом и безопасностью, а также выборочно проверять билеты.

Уже сообщалось, что с сентября во всех новых электропоездах заработали регистраторы билетов. Эти устройства распознают все виды бумажных и электронных билетов, включая багажные. В каждом поезде доступно 16 билетных регистраторов.