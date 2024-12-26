В новом году у латвийцев будет меньше наличных и больше отчётности: как это?

Поправки к закону «О налогах и пошлинах» ужесточают контроль оборота наличных денег и наличных расчетов. Автор проекта - Министерство финансов ЛР - объясняет эти изменения необходимостью борьбы с теневой экономикой и спонсированием терроризма, а жители усматривают в нововведении посягательство на их права и доходы.

Что предусматривают предлагаемые Минфином изменения в законе «О налогах и пошлинах»? К чему стоит готовиться? Чего стоит опасаться клиентам банков? А ведь все латвийцы являются клиентами тех или иных банков, потому что даже государственные пособия и пенсии выплачиваются через посредников – финансовые учреждения...

Нет теневой экономике!

Доложат о «лишних» наличных

В ходе формирования бюджетного пакета 2025 года внесены изменения в статью 22 «Конфиденциальность Закона о налогах и сборах”, регулирующие порядок предоставления Службе госдоходов (VID) информации о движении на счетах физических лиц. Практически вводится надзор над взносами наличных средств на счета клиентов.

Теперь банки будут обязаны информировать VID о физических лицах, которые в предыдущем году внесли наличными на счет 7 000 евро и более.

Указана цель изменений — повысить прозрачность наличных денежных потоков, выявить сделки наличными, имеющими незаконное происхождение. В Латвии все еще есть предприятия, которые зачисляют часть зарплаты своим работникам на счета, отмечается в аннотации к поправкам, а остальную часть выплачивают наличными, без регистрации, декларации и уплаты всех положенных налогов. Люди, в свою очередь, вносят эти деньги через банкоматы на свои счета. Вот банки и будут сообщать имена таких вкладчиков налоговой службе...

Информировать о лицах, которые в предыдущем году внесли наличными на счет в одном кредитном учреждении 7 000 евро или больше, надо будет уже в следующем году – по итогам 2024-го.

Данные за 2024 год банки должны предоставить до 1 мая 2025-го.

Напомним, что ранее банкам уже вменено в обязанность информировать VID о клиентах - резидентах Латвии, у которых общий оборот дебета и кредита на депозитных счетах до востребования и расчетных счетах в предыдущем году в одном кредитном учреждении составляет 15 000 евро и более.

VID уже получает информацию о внесении «лишних» наличных клиентами, но пока - в отдельных случаях, когда внесение денег на счет физическим лицом было идентифицировано как подозрительная сделка...

Меньше наличных

Но как без них?

Еще нюанс. VID будет получать от кредитных учреждений (банков) и поставщиков платежных услуг больше информации о сделках, связанных с прохождением наличных средств через банкоматы. В частности, обо всех наличных сделках через банкоматы на сумму свыше 750 евро. Это также предусмотрено поправками к закону «О налогах и сборах».

Больше всего жителей смутил факт, что будет ограничена сумма, которую можно взять наличными из банкомата. Не секрет, что многие люди предпочитают наличные деньги виртуальным. Особенно пенсионеры. По старинке они не доверяют банкам, и немалая часть сениоров, получив пенсию, снимает ее с банковского счета: так, мол, вернее...

Целеустремленное заглядывание государства в кошелек каждого и регулирование сумм пользования очень беспокоит жителей, даже тех, кто, проще говоря, больше минималки в руках не держал. Дело в принципе и конфиденциальности.

Как бы в конце концов жителям законодательно не установили нормы потребления, выделяя определенные суммы на жизнь из их же заработанных средств. Или вообще устранили наличные деньги, оставив только условные виртуальные суммы. В телефонах будут мобильные приложения: на получение еды, одежды, мебели, удовольствий. Естественно, всем на разные суммы – в зависимости от места на иерархической лестнице.

Да, говорит народ, борются с теневой экономикой, где гуляют сотни тысяч евро и даже миллионы, а запреты бьют по тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии...

Правда, Министерство финансов призывает понапрасну не волноваться. Требование «750 евро в одни руки» не будет распространяться на покупки в розничных магазинах. И торговлю не обязывают дополнительно информировать фискальные службы, если покупатель приобретет, например, телевизор, телефон или компьютер ценой более 1 000 евро за наличные. Так же и расчеты, в том числе за коммунальные услуги, не будут интересовать Минфин.

Вместе с тем наличность не отменяется. Как без нее? Речь идет о том, чтобы люди имели при себе “живые” деньги – на случай чего. А то стихийное бедствие, или враг у ворот, или энергетический кризис. Как рассчитаться через терминал?

Уже со следующего года в кризисных ситуациях жители Латвии смогут рассчитаться за продукты питания, товары первой необходимости, топливо и медикаменты на сумму до 200 евро банковскими картами - даже в случае отсутствия подключения к Интернету. Такое регулирование разрабатывает Банк Латвии.

Хорошо бы еще банкам дали задание позаботиться о расширении сети банкоматов в районах столицы и тем более в регионах. А то, чтобы снять свои же заработанные деньги, порой приходится ехать в другой район, - что в Риге, что в провинции. А найти, куда положить наличку, – это вообще квест...

Каждой лавке - терминал

Тем, кто любит безналичные расчёты

Новый пункт появится и в 30-й статье закона «Ограничения использования наличных денег".

Налогоплательщик, чей оборот за предыдущий отчетный год превышает 50 000 евро, должен в определенных случаях обеспечивать возможность клиентам оплачивать услуги, а также совершенные сделки в розничной торговле безналичным способом.

Это коснется поставщиков услуг и розничных торговцев с небольшими оборотами. Чаще всего это бытовые услуги: ремонт, пошив, красота, доставка и т. д.

Люди все больше привыкают к расчетным картам, у многих их несколько, и порой забывают, как выглядят наличные деньги, особенно молодое поколение. Поэтому они впадают в ступор, если где-то нельзя приставить карточку к терминалу.

Законодатели решили уменьшить неудобства для тех, кто перешел полностью на виртуальные расчеты, и приняли соответствующую статью закона.

Налогоплательщик, чей оборот в предыдущем отчетном году превысил 50 000 евро, должен обеспечить возможность безналичной оплаты услуг и торговых операций во всех своих точках торговли, которые не совпадают с основным юридическим адресом.

Новое положение закона вступит в силу с 1 апреля 2025 года...

Оплата труда

Новые возможности для строителей

В целях улучшения учета рабочего времени и уплаты налогов поправки предусматривают меры по сокращению теневой экономики в строительстве.

В будущем систему электронного учета времени надо будет внедрять и на более мелких стройках – где общая сумма закупок составляет от 170 000 евро. Ранее такая система применялась к суммам закупок от 350 000 евро.

Это требование будет распространяться на объекты, строительство которых начнется с 2025 года...

Крепче за баранку держись, таксист

Ни евро мимо кассы!

Для предотвращения нарушений в коммерческих перевозках на такси и сокращения теневой экономики в отрасли изменения в законе «О налогах и пошлинах» предусматривают усиление ответственности предприятий за нарушения при подаче в VID данных о выполненных перевозках.

Если предприниматель не будет предоставлять данные в VID, служба сможет без предупреждения приостановить хозяйственную деятельность перевозчика, мобильного приложения либо сайта таксомоторных услуг, а также запретить использование соответствующего такси для коммерческих перевозок.

За нарушения может быть аннулирована соответствующая лицензия таксомоторной фирмы...

Оксана ПЕТРЕНКО