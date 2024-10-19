В ночь на воскресенье осадков не ожидается, кое-где образуется туман

"На данный момент ситуация с налоговыми поступлениями и ростом экономики показывает, что впереди у нас еще как минимум два-три тяжелых года. Ясно, что в публичном секторе расходы придется сокращать, это неизбежно, правительство уже два года это делает. Мы, создав новую программу в здравоохранении, в прошлом году сократили расходы всех министерств почти на 136 миллиона евро. В этом году дополнительно - еще 50 миллионов, это такое сокращение резервов", - заявил на TV24 в программе Kārtības rullis министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое единство").
"На данный момент ситуация с налоговыми поступлениями и ростом экономики показывает, что впереди у нас еще как минимум два-три тяжелых года. Ясно, что в публичном секторе расходы придется сокращать, это неизбежно, правительство уже два года это делает. Мы, создав новую программу в здравоохранении, в прошлом году сократили расходы всех министерств почти на 136 миллиона евро. В этом году дополнительно - еще 50 миллионов, это такое сокращение резервов", - заявил на TV24 в программе Kārtības rullis министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое единство").