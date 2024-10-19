В ночь на воскресенье осадков не ожидается, кое-где образуется туман

Будет дуть юго-восточный и южный ветер, от слабого до умеренного, местами на востоке образуется туман. Температура воздуха снизится до +1-5 градусов, в восточных районах до 0...-2 градусов.

В столице также ожидается переменная облачность и сухая погода. Ветер также будет юго-восточный и южный, похолодает до +3-5 градусов.