В момент утечки газа в детсаду Madariņa находился 61 ребёнок; подробнее о пятничном ЧП

Как пояснили в самоуправлении, с учётом того, что в четверг в садике подключили отопительный котёл, родителям сообщили, что дети в пятницу могут прийти.

Соответственно, 10 октября в детский сад пришёл 61 ребёнок.

Около 10 часов, когда стал ощущаться запах газа, детей одели и вывели из здания, поставив в известность родителей, которые и забрали детей домой.

Как сообщалось, в детском саду Madariņa на ул. Дагмарас неделю назад в подвале возник пожар в котельной - загорелась электроника отопительного котла.

Согласно информации самоуправления, предприятие Gaso в четверг завершило ремонт отопительной системы и отопление возобновилось, а уже в пятницу обнаружилась утечка газа в подвале. Подача газа немедленно была прекращена, дети и персонал эвакуированы, угроза устранена.

В свою очередь, представитель Gaso Яна Рубинчик подчеркнула, что ремонт и техобслуживание систем отопления должен обеспечивать владелец объекта или управляющая компания, а работники Gaso такие работы не выполняют.

По информации Gaso, вызов в детский сад Madariņa был принят 2 октября в 15:38, поскольку было констатировано задымление. Сотрудников службы газа вызвала Государственная пожарно-спасательная служба. Представители Gaso констатировали, что неисправна горелка отопительного котла. Подача природного газа была прекращена, пользователь поставлен в известность о необходимости отремонтировать неисправное оборудование.

Получив от детсада информацию о выполнении работ по ремонту отопительного котла, предприятие Gaso всё же не сразу восстановило подачу газа, заявив, что сначала необходимо провести проверку системы дымоходов и вентиляции, а также проверку герметичности внутренних газопроводов.

В четверг, 9 октября, в присутствии представителя пользователя газа, подача газа в детском саду была восстановлена. Система газопроводов была проверена сотрудниками Gaso с использованием анализатора природного газа, утечки обнаружено не было.

Однако уже в пятницу, в 12:01, в аварийную службу Gaso снова поступил вызов в детсад Madariņa, поскольку ощущался запах газа. Сотрудники аварийной службы обнаружили дефект прокладки в резьбовом соединении счётчика газа, который мог быть причиной запаха, выполнили ремонтные работы и возобновили подачу газа.

Как заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, ситуация с системой отопления в детском саду Madariņa является недопустимой, поэтому он поручил департаменту собственности РД немедленно найти и реализовать устойчивые решения для обеспечения отопления в этом дошкольном образовательном учреждении.

Неприятности с отопительным котлом, как утверждается, происходят уже давно, поэтому ответственному департаменту дано задание заменить котёл новым.

Ответственные службы обследовали здание детсада и признали его безопасным для эксплуатации.

Пока не будет установлен новый котёл, за зданием будет вестись пристальное наблюдение, обещает Ратниекс.