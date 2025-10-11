Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В момент утечки газа в детсаду Madariņa находился 61 ребёнок; подробнее о пятничном ЧП

Агентство LETA  выяснило это в Рижской думе.

Как пояснили в самоуправлении, с учётом того, что в четверг в садике подключили отопительный котёл, родителям сообщили, что дети в пятницу могут прийти.

Соответственно, 10 октября в детский сад пришёл 61 ребёнок.

Около 10 часов, когда стал ощущаться запах газа, детей одели и вывели из здания, поставив в известность родителей, которые и забрали детей домой.

Как сообщалось, в детском саду Madariņa на ул. Дагмарас неделю назад в подвале возник пожар в котельной - загорелась электроника отопительного котла.

Согласно информации самоуправления, предприятие Gaso в четверг завершило ремонт отопительной системы и отопление возобновилось, а уже в пятницу обнаружилась утечка газа в подвале. Подача газа немедленно была прекращена, дети и персонал эвакуированы, угроза устранена.

В свою очередь, представитель Gaso Яна Рубинчик подчеркнула, что ремонт и техобслуживание систем отопления должен обеспечивать владелец объекта или управляющая компания, а работники Gaso такие работы не выполняют.

По информации Gaso, вызов в детский сад Madariņa был принят 2 октября в 15:38, поскольку было констатировано задымление. Сотрудников службы газа вызвала Государственная пожарно-спасательная служба. Представители Gaso констатировали, что неисправна горелка отопительного котла. Подача природного газа была прекращена, пользователь поставлен в известность о необходимости отремонтировать неисправное оборудование.

Получив от детсада информацию о выполнении работ по ремонту отопительного котла, предприятие Gaso всё же не сразу восстановило подачу газа, заявив, что сначала необходимо провести проверку системы дымоходов и вентиляции, а также проверку герметичности внутренних газопроводов.

В четверг, 9 октября, в присутствии представителя пользователя газа, подача газа в детском саду была восстановлена. Система газопроводов была проверена сотрудниками Gaso с использованием анализатора природного газа, утечки обнаружено не было.

Однако уже в пятницу, в 12:01, в аварийную службу Gaso снова поступил вызов в детсад Madariņa, поскольку ощущался запах газа. Сотрудники аварийной службы обнаружили дефект прокладки в резьбовом соединении счётчика газа, который мог быть причиной запаха, выполнили ремонтные работы и возобновили подачу газа.

Как заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, ситуация с системой отопления в детском саду Madariņa является недопустимой, поэтому он поручил департаменту собственности РД немедленно найти и реализовать устойчивые решения для обеспечения отопления в этом дошкольном образовательном учреждении.

Неприятности с отопительным котлом, как утверждается, происходят уже давно, поэтому ответственному департаменту дано задание заменить котёл новым.

Ответственные службы обследовали здание детсада и признали его безопасным для эксплуатации.

Пока не будет установлен новый котёл, за зданием будет вестись пристальное наблюдение, обещает Ратниекс.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

