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В мире небезопасно и проблема с мужчинами: кандидат в министры объяснила Ринкевичу, почему в Латвии не рожают

Редакция PRESS 25 февраля, 2025 13:02

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LETA

Потенциальный кандидат на должность министра благосостояния Латвии Инга Анна Биркмане на своей странице в Facebook обратилась к президенту Эдгару Ринкевичу. И попыталась разъяснить ему, почему женщины в Латвии не спешат рожать.

"Господин Президент, конечно, очень приятно, что денег будет выделено больше, но женщины изменились.

По моим наблюдениям, часть женщин, которых волнуют в первую очередь деньги, и те, кто находится в парах с достаточно здоровыми и зрелыми мужчинами, рожают уже по полной программе, и этот план полезен для их поддержки.

Но есть и другая часть молодых женщин репродуктивного возраста, которых не мотивирует рост доходов или облегчение очередей у ​​врачей.

Я говорю вам как психотерапевт, они предпочитают не создавать семью и не иметь детей, потому что:

1. В мире небезопасно,

2. Они чувствуют себя более подготовленными к жизни и трудностям, чем мужчины, больше уделяют внимание своему образованию, развитию и росту. Они лучше понимают важность качественных и надежных отношений и способны лучше распознавать неподходящих и неподготовленных (незрелых) партнеров.

Если нет другого выхода, то в силу биологических часов они позволяют себе родить одного ребенка, за которого, как они знают, смогут взять полную ответственность на себя .

3. Статистика (2023 г.) неумолимо показывает, что почти ПОЛОВИНА (45% ‼️) семей с детьми в возрасте до 18 лет — это семьи с одним родителем.

Так, в 45% семей, имеющих детей, женщины воспитывают их в одиночку.

Чаще всего инициаторами разводов являются женщины (мои наблюдения на практике).

Основными причинами называют мужской алкоголизм, а также недостаточную личностную зрелость и способность поддерживать качественные отношения.

Это приводит к выводу, что мужчины не в состоянии выдержать психологическую нагрузку, которую налагает семейная жизнь, отношения и вытекающая из этого ответственность.

Это не вдохновляет женщин рожать и заставляет их еще более тщательно пересматривать критерии потенциальных союзов.

Логично предположить, что это те женщины в возрасте 30–45 лет, которые теоретически могут родить еще раз.

Я не совсем понимаю, как власти принимают решения. В том числе и в сфере образования. Когда принимаются решения и делаются выводы, настолько оторванные от реальности, начинает казаться, что вы живете в банке.

Я думаю, было бы полезно понять:

1. как укрепить чувство безопасности,

2. как укрепить мужское здоровье (физическое, психическое, духовное),

3. как сократить доступность и потребление алкоголя,

4. как пересмотреть образовательный контент, уделяя больше внимания вопросам эмоционального и социального интеллекта, спорта и наставничества.

5. Как укрепить деревню, ведь сельская жизнь укрепляет, воспитывает и развивает личности людей.

Итак, если подойти к этому вопросу логически, то можно рассмотреть все это.

Если мы посмотрим на это с духовной и философской точек зрения, то все происходит так, как должно, и схождение вниз по спирали является частью большего Пути", - отметила Биркмане.

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