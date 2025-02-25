В мире небезопасно и проблема с мужчинами: кандидат в министры объяснила Ринкевичу, почему в Латвии не рожают

"Господин Президент, конечно, очень приятно, что денег будет выделено больше, но женщины изменились.
По моим наблюдениям, часть женщин, которых волнуют в первую очередь деньги, и те, кто находится в парах с достаточно здоровыми и зрелыми мужчинами, рожают уже по полной программе, и этот план полезен для их поддержки.
Но есть и другая часть молодых женщин репродуктивного возраста, которых не мотивирует рост доходов или облегчение очередей у врачей.
Я говорю вам как психотерапевт, они предпочитают не создавать семью и не иметь детей, потому что:
1. В мире небезопасно,
2. Они чувствуют себя более подготовленными к жизни и трудностям, чем мужчины, больше уделяют внимание своему образованию, развитию и росту. Они лучше понимают важность качественных и надежных отношений и способны лучше распознавать неподходящих и неподготовленных (незрелых) партнеров.
Если нет другого выхода, то в силу биологических часов они позволяют себе родить одного ребенка, за которого, как они знают, смогут взять полную ответственность на себя .
3. Статистика (2023 г.) неумолимо показывает, что почти ПОЛОВИНА (45% ‼️) семей с детьми в возрасте до 18 лет — это семьи с одним родителем.
Так, в 45% семей, имеющих детей, женщины воспитывают их в одиночку.
Чаще всего инициаторами разводов являются женщины (мои наблюдения на практике).
Основными причинами называют мужской алкоголизм, а также недостаточную личностную зрелость и способность поддерживать качественные отношения.
Это приводит к выводу, что мужчины не в состоянии выдержать психологическую нагрузку, которую налагает семейная жизнь, отношения и вытекающая из этого ответственность.
Это не вдохновляет женщин рожать и заставляет их еще более тщательно пересматривать критерии потенциальных союзов.
Логично предположить, что это те женщины в возрасте 30–45 лет, которые теоретически могут родить еще раз.
Я не совсем понимаю, как власти принимают решения. В том числе и в сфере образования. Когда принимаются решения и делаются выводы, настолько оторванные от реальности, начинает казаться, что вы живете в банке.
Я думаю, было бы полезно понять:
1. как укрепить чувство безопасности,
2. как укрепить мужское здоровье (физическое, психическое, духовное),
3. как сократить доступность и потребление алкоголя,
4. как пересмотреть образовательный контент, уделяя больше внимания вопросам эмоционального и социального интеллекта, спорта и наставничества.
5. Как укрепить деревню, ведь сельская жизнь укрепляет, воспитывает и развивает личности людей.
Итак, если подойти к этому вопросу логически, то можно рассмотреть все это.
Если мы посмотрим на это с духовной и философской точек зрения, то все происходит так, как должно, и схождение вниз по спирали является частью большего Пути", - отметила Биркмане.