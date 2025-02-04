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В Минобороны заметили, что женщинам нужна своя униформа и обещают её создать как можно скорее

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 12:55

Новости Латвии 0 комментариев

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Форму для служащих в армии женщин следует ввести как можно скорее, заявил министр обороны Андрис Спрудс в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Он подчеркнул, что прототип женской униформы - крайне важный вопрос, так как он касается безопасности. "Примерно 20% служащих Национальных вооруженных сил - женщины, и форма должна быть адаптирована к физиологическим различиям, например, бронежилет, что абсолютно подтвердилось в ходе боевых действий в Украине", - сказал глава Минобороны.

В настоящее время поставлена цель ввести новую форму и бронежилеты в 2026 году, но министр постарается сделать все возможное, чтобы это произошло быстрее.

В январе в Министерстве обороны были представлены прототипы форменной одежды, разработанные c целью обеспечения большего комфорта и функциональности для военнослужащих-женщин.

Прототипы форменной одежды включают нижнее белье, брюки и куртку, куртку для прохладной погоды (soft shell), короткую и длинную спортивную одежду.

Основные изменения в конструкции форменной одежды для женщин предусматривают укороченную линию плеча, дополнительный шов в нагрудной части для обеспечения анатомической формы, адаптированные объемы в области талии и бедер, укороченные рукава и дополнительную клиновидную конструкцию в области центрального шва, соединяющего левую и правую половину брюк, с целью обеспечения большей свободы движений для военнослужащих-женщин.

Наряду с уже действующим договором о поставках нижнего белья в ближайшее время будут проведены обмеры военнослужащих-женщин для разработки новой таблицы размеров, которая будет точнее соответствовать потребностям женщин в Национальных вооруженных силах. Затем будет организована процедура закупки. Предусмотренный срок поставки форменной одежды - конец 2026 года или начало 2027 года.

Дополнительно рассматривается возможность приспособления бронежилетов для женщин. Вооруженные силы Украины разработали специальную модель бронежилета для женщин "Рута Люта", которая сейчас тестируется на практике в боевых условиях. Министерство обороны тесно сотрудничает с представителями Украины, чтобы протестировать эту модель и возможность ее внедрения в Латвии.

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