С прицепа на микроавтобус упал экскаватор: трое пострадавших

В 9:26 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Страутниеку, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из микроавтобуса одного человека, а еще два человека выбрались из машины самостоятельно.

Как сообщили в Госполиции, водитель 1984 года рождения управлял грузовиком "Man" с полуприцепом, на котором находился экскаватор. При выезде с кольцевой развязки груз накренился и упал на микроавтобус "Opel".

В результате аварии водитель и два пассажира "Opel" получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

«Закрепили не правильно. Если трактор так легко сошел с прицепа, значит, он не был закреплен должным образом. Подобная техника и любой груз должны быть закреплены настолько прочно, чтобы ничего не пошло наперекосяк. Очень неудачное стечение обстоятельств», - объяснил ситуацию эксперт по безопасности движения Оскарс Ирбитис.