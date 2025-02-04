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Навстречу пациенту: что новенького обещает нам Минздрав в этом году

«Вести» 4 февраля, 2025 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

Что год грядущий готовит латвийским пациентам? Сократятся ли очереди к врачам, на обследования, на операции и протезирование? Станут ли доступнее и дешевле лекарства, стоматологическая помощь? Какие изменения предполагаются в области онкологии? И это только часть вопросов, которые волнуют общество.

В новой подборке полезной информации - Минздрав Латвии сообщает о приоритетах здравоохранения в 2025 году: доступность и повышение качества медицинской помощи, профилактика заболеваний и укрепление здоровья, удешевление лекарств, развитие человеческих ресурсов, оцифровка медицинских данных. Рассмотрим подробнее заявленные позиции...

Лекарства станут дешевле?

Новая модель ценообразования

Вступили в силу новые принципы формирования цен на рецептурные лекарства. По замыслу министра и Минздрава ЛР, они предусматривают снижение цен на самые дорогие рецептурные лекарства на 15-20%. Эта мера снизит финансовую нагрузку на население и облегчит доступ к необходимым лекарствам.
Теперь рецепты будут выдаваться в электронном виде. Выписывать рецепты смогут также медсестры и акушерки. Рецепты в бумажном формате будут выдаваться только в определенных случаях.

Ранее Совет по конкуренции, Государственный контроль и Всемирная организация здравоохранения указали Латвии на необходимость пересмотра существующей модели наценок на лекарства, поскольку лекарства в Латвии дороже, чем в других странах Балтии.

Первые результаты уже видны. Жители считают, что это... скрытое подорожание лекарств...

Здоровье в цифре

Новый центр будет управлять здравоохранением

Начинает работу Латвийский центр цифрового здоровья (LDVC). Его задача заключается в развитии и эффективном управлении дигитализацией сектора здравоохранения, содействии сотрудничеству участвующих сторон и в создании цифровых услуг, необходимых для сектора здравоохранения.

В перечень функций центра входит также обеспечение совершенствования инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий и более широкое использование цифровых технологий в здравоохранении...

Государство оплатит

Новые услуги здравоохранения

Ряд новых медицинских услуг будет оплачиваться из государственного бюджета, что улучшит доступ к медицинской помощи и качество жизни, - сообщают в Минздраве ЛР.

На усиление мер готовности системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям, а также на мероприятия по обеспечению лекарственными средствами в 2025 году дополнительно выделено 30,16 млн. евро.

* Из этой суммы 21,6 млн. евро предназначаются для обеспечение лекарствами для лечения онкологических заболеваний. В том числе предусмотрено включение новых лекарств и диагнозов в список компенсируемых лекарств.

* Лечение зависимостей без сооплаты пациента в амбулаторных или стационарных учреждениях. Это означает, что лечиться от последствий алкоголизма, наркотических, психотропных и токсических веществ можно будет без доплаты пациента в размере 4 евро у нарколога и 7 евро за пребывание в стационаре.

* Больным сахарным диабетом будут оплачивать интравитреальные инъекции для лечения заболеваний сетчатки. Учитывая высокую распространенность диабета в Латвии и связанный с этим риск потери зрения, пациенты получат эффективную терапию, которая позволит им сохранить зрение и качество жизни...

Укрепить практики семейных врачей

И другие организационные преобразования

Расширение доступа к первичной медико-санитарной помощи, которая является краеугольным камнем системы здравоохранения и значительно облегчает нагрузку на последующие уровни системы оказания медицинской помощи.

* Будет продолжено развитие практики семейных врачей, обеспечивая оплату дополнительных сотрудников.

При использовании финансовой поддержки фондов ЕС продолжится привлечение семейных врачей на работу за пределами Риги, а также процесс замены поколений семейных врачей по всей Латвии.

* Будут созданы методические центры по акушерству и гинекологии, радиологии и реабилитации. Методические центры по отдельным направлениям будут обеспечивать единое управление и оказание медицинских услуг, единый контроль качества, подготовку специалистов, способствовать внедрению новых методов.

Жители будут получать равноценные услуги независимо от того, где они предоставляются.

В 2024 году созданы методические центры: психиатрии - при Национальном центре психического здоровья; кардиологии - в Клинической больнице Страдыня; онкологии – в Восточной клинической больнице; педиатрии – в Детской клинической больнице; семейной медицины – в Рижском университете Страдыня.

* В учреждениях социального ухода вводится единое медицинское обслуживание. Будут созданы пункты здоровья, позволяющие медицинскому персоналу заключать договоры с Национальной службой здравоохранения. В спектр услуг войдут услуги сертифицированных фельдшеров и медсестер, а также сертифицированных физиотерапевтов...

Навстречу пациенту

Онкология: ранняя диагностика, скрининг...

Разработан новый план по совершенствованию медицинской помощи в сфере онкологии на 2025-2027 годы, направленный на оказание ориентированной на пациента комплексной медицинской помощи по следующим направлениям:

- профилактика и ранняя диагностика;
- улучшения скрининга рака;
- применение более эффективных результатов лечения;
- оцифровка данных...

Здоровья - матери и ребенку

Просвещение и профилактика

План улучшения здоровья матери и ребенка, направленный на необходимую поддержку, в том числе профилактику - просвещение населения и иммунизацию, профилактические осмотры, диагностику, а также уход за беременными, роженицами, недельными детьми и новорожденными.

Это потребует пересмотра обязательных требований к родильным домам, расширения роли акушерки в дородовой и послеродовой помощи.

* Сокращение пристрастия молодежи к курению и ограничение доступа. С 1 января вступили в силу изменения в законе «Об обращении табачных изделий, табакозаменителей, курительных изделий на основе трав, электронных курительных устройств и их жидкостей». Они предусматривают:

- лица в возрасте до 20 лет больше не могут приобретать в торговых точках табачные изделия, электронные сигареты, а также другие курительные изделия, содержащие или не содержащие никотин;

- запрещены ароматизаторы для электронных сигарет, за исключением запаха или вкуса табака...

Дела сердечные

Предотвращение рисков заболеваний

План улучшения сердечно-сосудистых заболеваний на 2025-2027 годы предусматривает мероприятия по предотвращению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, совершенствованию диагностики, лечения и непрерывности помощи при этих заболеваниях.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются одной из основных причин заболеваемости и смертности в Латвии и в мире.

План по снижению избыточного веса и ожирения на период до 2029 года предусматривает:

* профилактику и медико-санитарную грамотность;
* пропаганду здорового образа жизни;
* эффективные методы лечения ожирения.

Латвия является одной из стран, в которых, по данным ОЭСР, последствия избыточного веса и проблемы ожирения вызовут влияние на рабочую силу. Также ожирение связано с риском развития других хронических заболеваний и преждевременной смерти...

Человеческий фактор

Кадры решают всЕ

Стратегия развития кадров здравоохранения до 2029 года уделяет особое внимание потребностям медицинских кадров, рабочей среде, благополучию, образованию, балансу между работой и личной жизнью. Направления соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

* Укрепление прав пациентов. С июля 2025 года медицинское учреждение будет обязано заботиться о защите и реализации прав пациентов в каждой ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи.
Стационарные лечебные учреждения и многопрофильные амбулаторные учреждения должны будут разработать план реализации прав пациентов и обеспечить его выполнение.

* Министерство здравоохранения ЛР разработало новый Закон о финансировании и управлении здравоохранением. Ожидается, что после его утверждения он заменит действующий Закон о финансировании здравоохранения...

(!) Больше информации - на портале Национальной службы здоровья: www.vmnvd.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

 

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