«В узких улочках Риги… сидят бездари!» Андрей Козлов о том, как очистить столицу от ее нынешних «хозяев»

Центр превратился в безлюдную пустыню — магазины, рестораны, кафе закрываются, исторические здания закрыты декоративной пленкой, а окна забиты фанерой… Старая Рига тоже постепенно пустеет и хиреет. Тротуары разбиты, внутриквартальные дворы уже давно никто не ремонтирует, остановки общественного транспорта необустроенные. Этот список «успеха» хозяев города можно продолжать еще долго. Но как вишенка на торте — бюджет города на этот год, в котором предусмотрен самый большой в истории Риги дефицит в 200 миллионов!

Тут давеча одна партия провела опрос на улицах Риги с целью узнать у прохожих — узнают ли они изображенного на фото мужчина. А на фоне был изображен мэр Риги Вилнис Кирсис. Почти никто из опрошенных Кирсиса не признал. Но дело ведь не в узнаваемости столичного градоначальника, а в том, что никто ничего позитивного вообще не может сказать о тех, кто сегодня управляет Ригой. За эти почти 5 лет, что они «рулят» Ригой, латвийская столица — опять-таки впервые за всю историю, - отстала экономически от Вильнюса и Таллина, а темпы снижения населения в Риге таковы, что латвийскую столицу по количеству жителей обогнал Вильнюс!

Что делать? Мы, представители партии «Стабильности!», знаем, что нужно делать: во-первых, добиться на выборах в Рижскую думу 7-го июня смены власти в городе, а во-вторых — запустить программу возрождения нашего любимого города! Суть программы «Стабильности!» - городская власть должна, образно говоря, прийти в каждый микрорайон, в каждый двор, в каждый дом, на каждую улицу… Вместе мы наведем порядок в Риге!