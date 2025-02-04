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Экс-канцлер Шрёдер попал в больницу с диагнозом «выгорание»

© Deutsche Welle 4 февраля, 2025 15:41

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Лечащий врач Герхарда Шрёдера утверждает, что 80-летний политик страдает от синдрома эмоционального выгорания, сообщило агентство dpa. Из-за это он не сможет "в обозримом будущем" дать показания парламентской комиссии.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) находится в больнице по причине ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил по запросу агентства dpa адвокат 80-летнего политика Ханс-Петер Хубер (Hans-Peter Huber) во вторник, 4 февраля. Он уточнил, что Шрёдер "ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не в состоянии справиться с физическим и психическим напряжением, связанным с длительным - особенно публичным - допросом в следственной комиссии" и от имени семьи попросил общественность уважать его частную жизнь.

Отмена экс-кацлером по причине болезни своего выступления в парламентской комиссии по расследованию строительства газопровода "Северный поток - 2", которое должно было состояться в ландтаге земли Мекленбург - Передняя Померания в Шверине в середине января, уже успела вызвать спекуляции о состоянии здоровья Шрёдера, пишет dpa.

В полученном агентством заявлении для комиссии его лечащий врач утверждает, что политик страдает от "синдрома эмоционального выгорания с типичными симптомами глубокого истощения и острой нехватки энергии". У бывшего канцлера есть "проблемы с концентрацией и памятью, а также с нарушением сна", у него отмечено "снижение эмоциональной устойчивости", уточняется в заявлении врача.

Под медицинским термином "эмоциональное выгорание" подразумевается состояние физического, эмоционального и психического истощения, вызванное хроническим стрессом, поясняет dpa. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала эмоциональное выгорание заболеванием.

Бывший канцлер ФРГ известен как лоббист интересов Кремля

Герхард Шрёдер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год, возглавляя правительство так называемой "красно-зеленой" коалиции. После поражения на выборах 2005 года и ухода в отставку он принял предложение президента РФ Владимира Путина и с 2006 года возглавлял комитет акционеров компании Nord Stream AG, занимавшейся стоительством газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море, а с 2017-го - совет директоров компании "Роснефть". Этот пост Шрёдер покинул в мае 2022-го вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время он далеко не сразу публично дистанцировался от российской агрессии против Украины. И даже спустя несколько недель после начала вторжения отправился с "миротворческой миссией" в Москву, которая, впрочем, успеха не имела. В политических кругах Германии Шрёдер из-за своей позиции оказался практически в изоляции, отмечает dpa. Бундестаг ФРГ даже принял решение о лишении его личной канцелярии, которую имеют все экс-канцлеры.

Тогда же руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обвинило своего бывшего лидера в излишней близости к Путину, который называл экс-канцлера своим друом. Однако процедура исключения Шрёдера из партии провалилась.

10 апреля 2024 года, вскоре после того, как бывший канцлер отметил свое 80-летие, он проиграл судебный процесс против немецкой бульварной газеты Bild, спровоцированный опубликованным ею в 2020 году интервью с ныне покойным российским оппозиционером Алексеем Навальным, содержавшим нелестные отзывы о Шрёдере. "Таким образом ясно: фразы, которые главный соперник Путина Алексей Навальный сказал в интервью о друге Путина Шрёдере,Bildимела право публиковать", - прокомментировал таблоид решение земельного суда в Гамбурге.

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