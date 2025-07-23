В Министерстве земледелия подвели итоги акции «Молоко и фрукты для школы»

В Минземледелия пояснили, что, по данным Службы поддержки села, в программе в предыдущем учебном году приняли участие 1353 учебных заведения с 267 000 учащихся: молоко было выдано в 1230 учреждениях 256 441 учащемуся, а фрукты и овощи - в 1328 учреждениях 266 780 учащимся.

В министерстве отмечают, что с 2004 года по 2025 год в Латвии по этой программе роздано более 49 200 т молока и продуктов из него, а с 2010 года - более 12 300 т фруктов и овощей.

Минземледелия подчеркивает, что цель программы - с раннего возраста приучить детей к здоровой пище местного происхождения, чтобы молодежь росла, делая выбор в пользу здорового питания и свежих местных продуктов.

Условия программы предусматривают, что ассорти из свежих фруктов или овощей, а также пастеризованное молоко без добавок в период учебного года хотя бы раз в неделю или чаще бесплатно могут получить воспитанники дошкольных образовательных учреждений и ученики первого-девятого классов.

В министерстве отметили, что период раздачи продуктов ученикам с первого по девятый класс начинается 1 октября и длится до 31 мая, а в дошкольных учреждениях - до 31 июля. При этом на раздачу продуктов в течение всего периода раздачи влияет их сезонная доступность, а также размер доступного бюджета и поддержки.