В любой момент: Киев готов подписать соглашение с США по ресурсам

"Мы, повторяю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество", - цитирует Шмыгаля в переводе на русский язык информагентство УНН.

По словам украинского премьера, США являются для Киева "стратегическим, важным, сверхважным партнером". "Мы благодарны США и будем делать все для того, чтобы наше сотрудничество продолжалось на том же уровне, на котором было до сих пор, настойчиво, дипломатично, спокойно. Работаем над этим, повторю, ежедневно, и ежедневно происходят контакты с администрацией президента, с Конгрессом, и эта работа будет продолжаться. Я убежден, что мы достигнем мира в Украине совместно", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее, 26 февраля, Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство "принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления". Тогда же премьер-министр перечислил основные пункты этого документа. Из них следует, что Инвестиционный фонд восстановления станет совместной собственностью Украины и США и будет совместно управляться правительствами обеих стран.

Приостановка военной помощи США Украине

Между тем 3 марта ряд СМИ, в том числе агентство Reuters и газета The Wall Street Journal, сообщили со слов анонимного представителя Белого дома о решении Дональда Трампа приостановить оказание военной помощи Украине до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует "приверженность миру".

"По словам официальных лиц, пауза будет распространяться на всю военную технику, которая еще не находится на территории Украины, и является прямым ответом на то, что Трамп считает плохим поведением Зеленского (во время переговоров в Овальном кабинете Белого дома. - Ред.) на прошлой неделе", - написал телеканал CNN на своем сайте 3 марта.

По оценке неназванных западных чиновников, приведенной в этой публикации, "Украина, вероятно, сможет поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель - возможно, до начала лета, - прежде чем пауза со стороны США начнет оказывать существенное влияние".

Со своей стороны газета The Times отметила 4 марта, что, "если пауза в поставках оружия продлится значительное время, это может серьезно затруднить действия украинских войск на поле боя и ослабить позиции Зеленского на любых будущих мирных переговорах". По мнению журналистов, "похоже, что президент Трамп пользуется вооружениями (приостановкой поставки вооружений Украине, защищающейся от агрессии РФ. - Ред.) в качестве разменной монеты, чтобы добиться своего в переговорах о застопорившейся сделке по минералам".

Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 4 марта, что сегодня Украина производит около трети необходимого ей оружия и имеет цель довести этот показатель до уровня в 50%. "Подчеркну - более 30% необходимого для защиты оружия, техники, боеприпасов Украина уже производит самостоятельно. Цель - 50%. Мы активно развиваем это, и, уверен, в этом году мы этой цели достигнем", - цитирует Шмыгаля онлайн-издание "Украинская правда".

Военная помощь США Украине

По подсчетам Института мировой экономики в Киле (IfW), с 2022 года объем американской помощи Украине составил 114,2 миллиарда долларов (около 109 млрд евро). По данным Госдепартамента США, только военная помощь с начала войны в феврале 2022 года и до вступления Трампа в должность составила 65,9 миллиарда долларов, что является наибольшим военным вкладом в защиту Украины от российской агрессии среди всех стран мира.