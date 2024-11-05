В Лиепае полицейские обнаружили на улице смертельно пьяную мать и девочку с фонариком

Полицейские сразу поняли, что женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не могла удержаться на ногах — при попытках встать снова падала.

Выяснилось, что женщина с маленькой дочерью направлялись в район Тосмаре. Мать и ребенка посадили в патрульную машину, но женщина начала вести себя агрессивно, ругалась и невнятно говорила. Она не помнила свой домашний адрес и не могла идти без поддержки.

В итоге полицейские приняли решение отвезти мать в вытрезвитель, а девочку временно передали родственникам. В отношении женщины начат административный процесс за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Согласно Закону о защите прав детей, за подобные административные нарушения предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 210 евро.