В Латвию — за 100 тысяч евро: включённый в «чёрный список» россиянин готовил взятку

Целью планируемой взятки было снятие запрета на въезд для иностранца, который находится в списке нежелательных для Латвии лиц, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

Из полученной БПБК информации следует, что физическое лицо и его сообщник действовали от имени гражданина России и готовились дать взятку в размере 100 000 евро сотруднику МВД, чтобы добиться отмены запрета на въезд для иностранца.

Иностранец включен в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

МВД тесно сотрудничало с БПБК в рамках уголовного процесса. Взятка, предназначенная для государственного служащего, не была передана по причинам, не зависящим от взяткодателей.

Руководитель БПБК Екаб Страуме заявил, что любые незаконные попытки повлиять на безопасность Латвии и добиться въезда в страну нежелательных для Латвии лиц неприемлемы ни в повседневной жизни, ни в нынешних геополитических обстоятельствах. Тесное сотрудничество между учреждениями помогает эффективно выявлять подобные уголовные преступления, чтобы недобросовестные лица могли ответить за свои действия в суде.

БПБК расследует это дело совместно с прокуратурой по расследованию преступлений на службе государственных учреждений.

