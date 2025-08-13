Опасные манёвры на Таллинском шоссе: полиция остановила нескольких водителей

10 августа в Лимбажском крае, за пределами населенного пункта, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля марки «Chrysler», который, двигаясь в сторону Саулкрастского края, вел себя агрессивно, что привело к обгону нескольких транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении колонной, что создало опасные ситуации для безопасности дорожного движения и нарушило бесперебойность движения транспорта.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов Саулкрастского района зафиксировали водителя Mercedes-Benz, который не только агрессивно ездил, совершал опасные обгоны и тем самым подвергал опасности окружающих участников дорожного движения, но и превышал скоростной режим.

Также в этот день сотрудники правоохранительных органов выявили ещё двух нарушителей правил дорожного движения: водитель автомобиля Volvo значительно превысил скорость, разогнавшись до 167 километров в час (км/ч) в месте, где ограничение скорости составляет 90 км/ч. В свою очередь, водитель автомобиля Kia двигался со скоростью 145 км/ч вместо разрешённых 90 км/ч.

Все нарушители были остановлены и привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения правил дорожного движения. Однако, помимо назначенного штрафа, водитель Volvo был также лишен права управления транспортным средством сроком на 12 месяцев.

