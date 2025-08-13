Экспорт продукции лесной отрасли в первом полугодии уменьшился

Древесины и изделий из нее в первом полугодии было экспортировано на сумму 1,522 млрд евро (-1,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года), что составляет 88,8% общего объема экспорта (в январе-июне 2024 года - 88,4%).

Стоимость экспорта пиломатериалов составила 440,179 млн евро (+8,3%), топливной древесины - 265,101 млн евро (-21,9%), фанеры - 192,448 млн евро (+2,3%), круглых лесоматериалов - 168,881 млн евро (-13,3%).

Экспорт деревянной мебели за полгода вырос на 4,5% до 98,194 млн евро, бумаги, картона и изделий из них - уменьшился на 2,7% до 64,106 млн евро.

Больше всего продукции лесной отрасли в январе-июне было экспортировано в Великобританию (19,5%), Швецию (10%) и Данию (8,2%).

В январе-июне 2024 года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на сумму 1,751 млрд евроо.