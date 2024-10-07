В Латвии задержан лидер ОПГ — вместе с родителями и женой: СМИ

Адвокат Спиридонова Артурс Лиелгалвис отвергает подозрения полиции в отношении его клиента как главного организатора базирующейся в Испании группировки.

Адвокат отказался отвечать на вопрос, каков источник доходов его клиента, если у него нет зарегистрированных компаний в Латвии. «Я вижу, что это может быть связано с расследованием, поэтому не хочу комментировать более подробно», — сказал Бигхед.

На вопрос, как члены семьи могли быть причастны к тому, в чем подозревается Спиридонов, адвокат заявил, что об этом должны сообщить их защитники. Программа допускает, что одной из защитников могла быть Рита Ольхова, но она отказалась от комментариев.

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Петерис Бауска рассказал программе, что Спиридонов известен в криминальных кругах. По его словам, его знают преступники, занимающиеся наркоторговлей.

"Харизматичный человек, лидер. Этот стиль работы предполагает роскошный образ жизни, показную мишуру, чтобы обозначить себя важным игроком в этом цехе, если можно так сказать", - сказала Бауска.

"Ничего личного" выяснило, что Спиридонова в криминальных кругах называют "Гедой", ссылаясь на его опыт.

В Латвии на имя супруги Спиридонова Александры Спиридоновой зарегистрирована компания SIA «Aisha 333», уставный капитал которой составляет один евро. Находится она в многоквартирном доме в Риге, на улице Сеску. Управляющая домом говорит, что компании здесь нет, но в доме есть квартира Александры Спиридоновой, которую она сдает в аренду. На квартиру наложили арест по решению Госполиции 11 сентября.

В то же время в Госполиции выяснилось, что задержанные в Испании по этому делу являются жителями Латвии, в том числе жителями республик бывшего СССР. Более подробную информацию о них правоохранители не предоставляют.

Адвокат Спиридонова также не знает, кем являются задержанными в Испании.

Тем временем испанские СМИ сообщают, что один из задержанных, получивший прозвище «Шайба» из-за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию деятельности по производству наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Временное заключение было также применено к лицу по кличке «Вирус», отвечавшему за контрнаблюдение на складах и транспортных средствах, а также GPS-мониторинг поставок наркотиков.

Испанские СМИ также сообщают, что центр деятельности преступной организации, возглавляемой Спиридоновым, находился в Жироне, откуда она годами перевозила наркотики в больших количествах, став одним из основных поставщиков как в страны Балтии, так и в Скандинавские страны. Это также подтвердили в программе сотрудники латвийских правоохранительных органов.

В Испании была арестована недвижимость на сумму 800 000 евро. Также были изъяты роскошные автомобили, но у задержанных оказалось 110 тысяч евро наличными.

Кроме того, Спиридоновы попадали в поле зрения латвийской полиции и раньше – много лет назад. В то время в составе угонщиков автомобилей Зураба Шамугии или Аду криминального авторитета. В полиции подтверждают, что он был задержан, не уточняя, в связи с каким преступлением.

LETA уже сообщало, что в сентябре латвийская полиция в сотрудничестве с зарубежными коллегами задержала одного из самых известных лидеров латвийской организованной преступности и нескольких членов его ОПГ.

Имя задержанного лидера полиция не раскрыла, однако LETA выяснило, что это был Спиридонов.

В то же время в ходе скоординированных задержаний и обысков в ходе совместной операции в Риге были задержаны еще девять членов той же ОПГ.

С другой стороны, при поддержке Национальной полиции Испании еще шесть человек были задержаны в Лоретта-де-Мар и Валенсии в Испании. Трое из них были задержаны на основании европейских ордеров на арест, выданных Латвией.

В ходе обыска было изъято в общей сложности более 110 000 евро наличными, два огнестрельных оружия, 95 патронов к боеприпасам, четыре ручные гранаты для страйкбола, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные удостоверения личности, четыре автомобиля, кошельки с криптовалютой, роскошные часы, а также приняты решения об аресте имущества – десяти объектов недвижимости общей стоимостью около 500 000 евро.

Это было одно из приоритетных расследований Госполиции, а также Европола, подчеркивают в Госполиции.

