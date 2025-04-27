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В Латвии вводятся новые требования к смартфонам, а неправильные устройства изымут из продажи; когда?

Редакция PRESS 27 апреля, 2025 16:43

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Евросоюз уже ввел требование - обеспечить смартфоны адаптерами USB Type-C. Сейчас речь идет о новых обязательных спецификациях, пишет Jauns.lv.

Как сообщила газета The Verge, с 20 июня 2025 года новые устройства, поступающие в продажу в ЕС, обязательно должны быть устойчивы к случайным падениям, защищены от влаги и пыли, а также должны получать обновления операционной системы как минимум в течение пяти лет со дня окончания продаж. Если хотя бы одно из этих требований не будет соблюдено, продажа будет запрещена.

Кроме этого, аккумуляторы смартфонов должны сохранять после 800 циклов заряжания как минимум 80% своей емкости, а на специальных "экоэтикетках", которые будут прилагаться к упаковке, должно быть указано, сколько может проработать устройство, будучи полностью заряженным. Подобные этикетки уже используются в странах ЕС для бытовых приборов и телевизоров. Они показывают рейтинг энергоэффективности по шкале от A до G.

Новые правила касаются смартфонов и планшетов с экранами до 17,4", а также обычных телефонов, но не распространяются на устройства с гибкими дисплеями.

По мнению издания, хотя правила официально применяются только в пределах ЕС, ясно, что они повлияют не только на 27 стран-участниц, поскольку смартфоны в регион поставляются из разных уголков мира.

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 В то время как станции в Юрмале закрываются одна за другой, как, впрочем, и по всей стране, не исключая Ригу, в рамках проекта Rail Baltica предусмотрено соорудить новую станцию, которая будет стоить миллионы. Эта расточительность возмущает многих. Вот и в соцсетях появляются посты на эту тему, в частности, вот такой.

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Что произошло с проектом терминала сжиженного природного газа (СПГ, или LNG) в Скулте - куда он исчез и насколько далеко это дело зашло? "Терминал в Скулте сейчас не актуален, об этом мы даже не дискутируем", - так ответил в эфире на телеканале TV24 на вопрос ведущей программы Dienas personība ar Veltu Puriņu министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

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Новости Латвии 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

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