В Латвии вводятся новые требования к смартфонам, а неправильные устройства изымут из продажи; когда?

Как сообщила газета The Verge, с 20 июня 2025 года новые устройства, поступающие в продажу в ЕС, обязательно должны быть устойчивы к случайным падениям, защищены от влаги и пыли, а также должны получать обновления операционной системы как минимум в течение пяти лет со дня окончания продаж. Если хотя бы одно из этих требований не будет соблюдено, продажа будет запрещена.

Кроме этого, аккумуляторы смартфонов должны сохранять после 800 циклов заряжания как минимум 80% своей емкости, а на специальных "экоэтикетках", которые будут прилагаться к упаковке, должно быть указано, сколько может проработать устройство, будучи полностью заряженным. Подобные этикетки уже используются в странах ЕС для бытовых приборов и телевизоров. Они показывают рейтинг энергоэффективности по шкале от A до G.

Новые правила касаются смартфонов и планшетов с экранами до 17,4", а также обычных телефонов, но не распространяются на устройства с гибкими дисплеями.

По мнению издания, хотя правила официально применяются только в пределах ЕС, ясно, что они повлияют не только на 27 стран-участниц, поскольку смартфоны в регион поставляются из разных уголков мира.