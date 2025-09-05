В Латвии пропал без вести канадский солдат

Национальные вооружённые силы получили эту информацию от Командования объединённых операций Канадских вооружённых сил. Ведётся поиск солдата.

Расследование проводит Латвийская государственная полиция в сотрудничестве с военной полицией Вооруженных сил Канады, многонациональной бригадой НАТО в Латвии и при поддержке Национальных вооруженных сил, «используя все доступные ресурсы», говорится в заявлении НВС.

Семья солдата уведомлена об инциденте. «Наши мысли с семьей и близкими солдата», — заявили в НВС, не разглашая подробностей расследования, сославшись на частную жизнь семьи и не желая вмешиваться в его ход. Однако они не сообщают никаких подробностей об исчезновении, в том числе о том, пропал ли солдат при исполнении служебных обязанностей или в свободное время за пределами военных объектов.