В Латвии пропал без вести канадский солдат

В Латвии пропал без вести военнослужащий Вооружённых сил Канады, служивший в нашей стране, сообщили в Национальных вооружённых силах (НВС).

Национальные вооружённые силы получили эту информацию от Командования объединённых операций Канадских вооружённых сил. Ведётся поиск солдата.

Расследование проводит Латвийская государственная полиция в сотрудничестве с военной полицией Вооруженных сил Канады, многонациональной бригадой НАТО в Латвии и при поддержке Национальных вооруженных сил, «используя все доступные ресурсы», говорится в заявлении НВС.

Семья солдата уведомлена об инциденте. «Наши мысли с семьей и близкими солдата», — заявили в НВС, не разглашая подробностей расследования, сославшись на частную жизнь семьи и не желая вмешиваться в его ход. Однако они не сообщают никаких подробностей об исчезновении, в том числе о том, пропал ли солдат при исполнении служебных обязанностей или в свободное время за пределами военных объектов.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

