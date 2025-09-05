Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Болгария уже не думает, что РФ глушила GPS-навигатор самолета фон дер Ляйен

Euronews 5 сентября, 2025 10:45

Мир

Scanpix (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Премьер-министр Болгарии заявил, что "нет никаких доказательств" "длительного вмешательства или глушения" сигнала GPS на самолете фон дер Ляйен.

Болгарские чиновники опровергли заявления о том, что они подозревают Москву в глушении GPS-навигации самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, спустя несколько дней после того, как Комиссия сослалась на болгарские власти, предположив, что инцидент произошел "из-за вопиющего вмешательства России".

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил в четверг в парламенте, что самолет фон дер Ляйен не испытывал "длительных помех или глушения".

В интервью болгарскому каналу bTV вице-премьер и министр транспорта Гроздан Караджов опроверг информацию о том, что правительство представило какую-либо информацию по этому вопросу в Европейскую комиссию, что противоречит утверждению Комиссии о том, что болгарские власти подозревают, что сбои были результатом гибридной войны Кремля.

Болгарские чиновники также подтвердили, что расследование инцидента проводиться не будет.

По словам вице-премьера, болгарские авиационные власти передали Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA) отчет о разговоре между пилотом самолета и диспетчерской вышкой, но хотя в этом обмене говорилось о "незначительных проблемах" с GPS, в нем не упоминалось о российском вмешательстве.

"EASA еще предстоит снять компьютеры с борта самолета и выяснить, зарегистрированы ли компьютеры", - добавил Караджов.

Эти откровения появились после нескольких дней напряженных спекуляций вокруг причин сбоя в работе зафрахтованного самолета, перевозившего фон дер Ляйен, а также членов ее команды и журналистов, из Варшавы в болгарский город Пловдив в воскресенье.

Почти неделю спустя и исполнительная власть ЕС, и власти Болгарии дистанцировались от своих первоначальных заявлений, и история начала проясняться.

Появилась запись, на которой пилот самолета в разговоре с болгарскими авиадиспетчерами во время полета упоминает о "проблемах с GPS". На видеозаписи видно, как самолет кружит над аэропортом Пловдива во время снижения.

Однако заявления журналиста Financial Times со ссылкой на официальные лица о том, что самолет кружил над аэропортом в течение часа, были опровергнуты данными из открытых источников, предоставленными надежными платформами для отслеживания полетов, такими как Flightradar24.

Хотя самолет кружил над аэропортом при снижении, общее время полета составило примерно один час и 57 минут, в то время как расчетное время полета по этому маршруту составляет один час и 48 минут. Это говорит о том, что общая задержка составила около девяти минут, что противоречит сообщениям о часовой задержке.

Анализ данных также показывает, что самолет опоздал на взлет на час, что может объяснить путаницу с задержкой времени прибытия.

Сообщения о том, что пилот использовал "бумажные карты" для посадки, также опровергаются заявлениями болгарских властей, которые уточняют, что использовалась наземная радионавигационная система, известная как ILS.

Euronews проконсультировался с несколькими аналитиками, некоторые из которых поддерживают возможность "спуфинга" или "инцидента с глушением", в то время как другие твердо утверждают, что нет никаких доказательств глушения GPS в районе Пловдива в указанный день.

Flightradar24 сообщил, что "транспондер самолета сообщил о хорошем качестве GPS-сигнала от взлета до посадки", основываясь на анализе значений категории целостности навигации (NIC), которая, по их словам, указывает на качество навигационных данных, получаемых самолетом.

"Значение NIC для этого рейса составляло 8 на протяжении всего времени, - сказал Euronews Ян Петченик, директор по коммуникациям Flightradar24. - Есть также вторичное значение, называемое NACP, и оно также было в очень высоких пределах, что позволило нам не заметить никаких помех для сигнала ADS-B".

Петченик также сказал, что существует множество причин, по которым сигнал GPS может быть в полном порядке, но у самолета могут возникнуть проблемы с использованием этого сигнала в его авионике.

"По какой-то причине эта система (GPS) не работала так, как должна была. Пилоты сообщили об этом авиадиспетчерам. Авиадиспетчеры предложили заход на посадку по приборам, и они приземлились просто отлично, - сказал он. - Как дальше развивалась эта история - вопрос к тем, кто ее рассказывает".

Касаясь утверждения о том, что самолет приземлился с использованием "бумажных карт", Петченик сказал, что это "необычно, но, конечно, не исключено".

Несмотря на сомнения, связанные с этим инцидентом, остаётся фактом то, что Москва усилила глушение GPS, нацеленное на самолеты и корабли, после полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года, причем особенно пострадали районы вокруг Балтийского моря.

"Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, этот инцидент не является специфическим для председателя, то есть он происходит на очень регулярной основе со многими самолетами, летающими, в частности, рядом с нашей восточной границей", - заявил в четверг представитель Еврокомиссии, добавив, что для борьбы с угрозой необходимы скоординированные действия со стороны Европейского союза.

