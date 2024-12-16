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В Латвии не нашли коррупции после проверки утверждений команды Навального

© Deutsche Welle 16 декабря, 2024 10:08

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело ведомственную проверку и не нашло фактов коррупции, сообщил портал DW со ссылкой на Delfi.

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) изучило утверждения, содержавшиеся в документальном фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), и не обнаружило подтверждений коррупции среди латвийских чиновников. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил портал Delfi со ссылкой на прокуратуру.

KNAB провело ведомственную проверку и не установило фактов, указывающих на возможные преступления сотрудников госполиции и прокуратуры.

Команда оппозиционера Алексея Навального утверждала, что сотрудники правоохранительных органов Латвии за взятки помогают бывшему представителю руководства нефтяной компании ЮКОС Леониду Невзлину преследовать российскую оппозицию.

В фильме соратников Навального рассказывалось, что Леонид Невзлин вместе с юристом Анатолием Блиновым, которого ФБК считает организатором нападений на российских оппозиционеров, собираются за взятку возбудить в Латвии уголовное дело против бывшего гендиректора ФБК Владимира Ашуркова.

По данным латвийского телеканала LTV, Блинов передвигался по ЕС по поддельному паспорту негражданина Латвии. В связи с этим госсекретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов пообещал, что полиция "примет все необходимые меры для расследования возможного факта фальсификации документов".

В ФБК утверждали, что не поверили обвинениям о взятках, но сам Ашурков рассказал им, что в марте якобы был вызван в качестве свидетеля в полицию в Лондоне, где вместе с британскими полицейскими его допрашивали следователи латвийской полиции и рижский окружной прокурор, пишет Delfi.

По данным портала, сам Ашурков сообщил латвийским СМИ другую информацию, а именно что его допрашивали латвийские правоохранительные органы по поводу покупки особняка.

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