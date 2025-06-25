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В Латвии не хватает психиатров. Но часто пациентам нужен психолог или семейный врач

Редакция PRESS 25 июня, 2025 13:07

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии не хватает психиатров. На данный момент в стране зарегистрировано 266 психиатров, из которых 54 имеют специализацию детского психиатра. Однако в государственном секторе работают менее трети специалистов на полную ставку. Большинство работает неполный рабочий день или ведет прием в нескольких местах. В ответ на нехватку специалистов Министерство здравоохранения увеличило количество мест в резидентуре по психиатрии. Если три года назад возможность пройти обучение за счет государства была только у девяти врачей, то сейчас — у 16. Это постепенно помогает сократить очеред

Как замечает психиатр Лиене Силе, «как только новый психиатр начинает работать, очереди сразу уменьшаются». Это касается в основном взрослых пациентов, где с каждым новым специалистом ситуация улучшается. А вот очередь на приём к детскому психиатру может занимать до года.

Еще одной проблемой является недостаток понимания функций психиатрических специалистов в обществе. Люди часто обращаются к психиатрам, хотя их проблемы могли бы быть решены с помощью семейного врача или психолога. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марты Криваде, психиатры должны концентрироваться на более серьезных случаях, таких как средние и тяжелые психические расстройства. Для легких проблем достаточно консультации с семейным врачом или психологом.

«Должны быть так называемые „ворота“ — первичная помощь, психологи, которые могут сортировать эти нужды. Очень часто это может быть семейный врач, и человеку не обязательно идти к психиатру», — поясняет Криваде.

В последние годы улучшилась роль семейных врачей в психиатрической помощи. Например, был разработан инструмент для мониторинга психического здоровья детей, который помогает семейным врачам следить за развитием психических функций у детей. Однако, как отметил детский психиатр Никита Безбородов, использование этого инструмента зависит от мотивации и времени самого врача.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что необходимо улучшить мотивацию всех семейных врачей к использованию таких инструментов для эффективного мониторинга и профилактики психических расстройств.

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