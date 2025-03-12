В Латгалии полицейский после работы обнаружил угонщика и сам его задержал. ВИДЕО

Сотрудник Бюро уголовного розыска Латгальского регионального управления Госполиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей и управляя личным автомобилем, заметил вышеупомянутый автомобиль в Ликсненской волости Аугшдаугавского муниципалитета. Он сразу же решил проследить за автомобилем, несмотря на то, что его рабочее время уже закончилось. Следует отметить, что параллельно он вызвал подкрепление.

Сотрудник правоохранительных органов следовал за угонщиком до тех пор, пока тот не въехал во двор частного дома в Ницгальской волости, в результате чего полицейскому удалось самостоятельно задержать мужчину 1982 года рождения. Через некоторое время на место прибыл наряд полиции, и мужчину доставили в изолятор временного содержания.