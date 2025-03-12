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В Латгалии полицейский после работы обнаружил угонщика и сам его задержал. ВИДЕО

Редакция PRESS 12 марта, 2025 15:29

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11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудник Бюро уголовного розыска Латгальского регионального управления Госполиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей и управляя личным автомобилем, заметил вышеупомянутый автомобиль в Ликсненской волости Аугшдаугавского муниципалитета. Он сразу же решил проследить за автомобилем, несмотря на то, что его рабочее время уже закончилось. Следует отметить, что параллельно он вызвал подкрепление.

Сотрудник правоохранительных органов следовал за угонщиком до тех пор, пока тот не въехал во двор частного дома в Ницгальской волости, в результате чего полицейскому удалось самостоятельно задержать мужчину 1982 года рождения. Через некоторое время на место прибыл наряд полиции, и мужчину доставили в изолятор временного содержания.

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