В КНДР новейший эсминец опрокинулся при спуске на воду

Новый эсминец Северной Кореи был поврежден при неудачном спуске на воду в ходе торжественной церемонии, на которой присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, сообщает агентство AP и СМИ КНДР в четверг, 22 мая.

Во время церемонии в порту города городе Чонгжин на северо-востоке страны эсминец водоизмещением 5000 тонн опрокинулся и получил несколько пробоин в нижней части, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, KCNA). Агентство не уточнило, что именно стало причиной аварии, насколько серьезны повреждения и были ли пострадавшие.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии, возложил вину за инцидент на военных чиновников, ученых и операторов верфи, обвинив их в "серьезном происшествии и преступном деянии, вызванным абсолютной небрежностью и безответственностью". Ким призвал провести заседание правящей Трудовой партии в конце июня, чтобы обсудить их "безответственные ошибки", пишет AP.

Признание неудач в связи с военными проектами - редкость для КНДР, констатирует AP, объясняя решение сделать информацию публичной "решительным настроем" Ким Чен Ына развивать военно-морской флот и его уверенностью в достижении этой цели.