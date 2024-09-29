В Казахстане спасли двух латвийских туристов

Туристы прибыли в Казахстан при посредничестве турфирмы и на расстоянии 44 км от поселка Басши начали исследовать горный массив.

Когда туристы оказались в труднодоступной местности, связь с ними была потеряна. Ситуацию усложнило приближение ночи.

Для поисковых работ была мобилизована полиция, сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций, лесники и волонтеры. В поиске использовались также дроны.

Отставшие от группы туристы, которые были близки к тому, чтобы совершенно отчаяться, наконец заметили вертолет, подали ему сигналы и вскоре их нашли сотрудники полиции, оказавшие им необходимую помощь и доставившие в безопасное место.