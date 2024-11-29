В какой-то момент водитель просто «взорвался»: ситуация в общественном транспорте наводит на невеселые мысли

Люди, входящие в автобус постоянно спрашивали его, едет ли автобус мимо больницы. Сначала он отвечал спокойно, но через какое-то время просто взорвался.

«Сегодня я наблюдал за ситуацией с двух сторон. Я ехала в общественном транспорте, сидела рядом с водителем, который также продавал билеты. Почти на каждой остановке кто-то спрашивает - этот автобус проезжает через больницу?

Первые три раза водитель отвечал спокойно. С каждым разом его тон повышается, в голосе появилась разочарование... пока на одной из остановок он не «взорвался», и какая-то седовласая дама услышала все, что водитель хочет сказать по этому поводу. Водитель «полностью вышел из себя», дама была смущена.

Водитель (предпенсионного возраста) бормочет, хватаясь за голову - как же я устал от этого. Дама откидывается на спинку сиденья, смущается, и оправдывается - я не местная, я не знаю, какой транспорт ходит в больницу. Оба недовольны.

1. какое безумие, что приходится работать там, где тебе противно, только для того, чтобы заработать деньги на пенсию...

2. как ужасно быть в другом городе и не получать элементарной помощи от людей», - написала женщина.

В комментариях люди отметили, что дело здесь совсем в другом, а именно в том, что работодатель шофера не оформил должным образом информацию, которую люди могли бы легко прочитать как с внешней стороны автобуса, так и внутри. Не все могут найти информацию в Интернете.